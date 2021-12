Ngày 4/12, Công an TP. Vũng Tàu đã khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với đối tượng Đặng Khánh Ngọc (SN 1996, ngụ TP. Vũng Tàu).

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2020, Đặng Khánh Ngọc từ TP. Hà Nội vào TP. Vũng Tàu để kết hợp với 1 người tên Thịnh cho vay với lãi suất hơn 20%/tháng. Đến tháng 11/2020, Thịnh về quê không làm nữa nên Ngọc tự làm một mình. Ngọc đã cho chị Trần Thị Hương G. (SN 1982, trú TP. Vũng Tàu) vay 9 lần với tổng số tiền 215 triệu đồng lãi suất cao.

Tiến hành khám xét nơi ở của Ngọc tại chung cư Gateway, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, cơ quan công an thu giữ 1 máy tính xách tay bên trong có chứa file dữ liệu thể hiện có 65 cá nhân đã vay tiền của đối tượng. Từ các tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an đã tiến hành làm việc với 14 người vay tiền của Ngọc với tổng số tiền 220 triệu đồng, mức lãi suất 300%/năm. Ngọc đã thu tiền lãi của 14 người này với tổng cộng hơn 42 triệu đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính gần 40 triệu đồng.

Hiện Ngọc được giao cho gia đình quản lý để cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

TRÍ NHÂN