Bắt đối tượng truy nã

Ngày 27/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Huỳnh Quốc Vương (SN 1985, quê TP.Hồ Chí Minh) can tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, Vương gây án trên địa bàn huyện Long Điền rồi bỏ trốn, nên ngày 31/5/2021, cơ quan CSĐT-Công an huyện Long Điền ra quyết định truy nã. Vương bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tam Phước, huyện Long Điền. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 27/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, trong lúc đang ngồi nhậu tại nhà ở xã Long Sơn, Lê Minh Thảo (SN 1984, trú tại TP.Vũng Tàu) nghe tiếng ồn ào từ nhà ông Nguyễn Lộc Thọ (SN 1967, hàng xóm với Thảo). Thảo qua nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn với ông Thọ. Sau đó, Thảo về nhà lấy dao đâm ông Thọ 1 nhát vào ngực gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 27/12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Phương Nam (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, Nam đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Khiết (SN 1960), ở ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ trộm 2 ĐTDĐ và 1 đồng hồ đeo tay. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 27/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Nghiêm (SN 1995, quê Quảng Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Nghiêm tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)