Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Hiện nay, hoạt động của tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động hết sức tinh vi, nên khó khăn trong việc phát hiện, đấu tranh triệt phá. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ khôn khéo, không ngại khó khăn, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triệt phá, bắt nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ma túy và tội phạm về ma túy gây nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, là gốc rễ của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, cũng là thời điểm các loại tội phạm về ma túy hoạt động mạnh. Tình trạng sử dụng ma úy ở giới trẻ có xu hướng gia tăng. Đối tượng mua bán ma túy phần lớn là người nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự, vì vậy chúng có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an các đối tượng đã không thể chối tội.

Thiếu tá Hồ Minh Tâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, ma túy - Công an TP.Bà Rịa cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường lực lượng để phối hợp với công an các phường, xã, thực hiện các công tác nghiệp vụ để xử lý các loại tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường phối hợp tuần tra kịp thời phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ ma túy”.

Đơn cử như, sáng 1/8, Tổ công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19, Công an TP. Bà Rịa đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Đại Hành - Trịnh Đình Thảo (phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa), phát hiện Đinh Viết Đoàn (SN 1995, trú tại TX. Phú Mỹ) điều khiển xe máy biển kiểm soát 38P1-646.08 vi phạm Chỉ thị 16, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Trong quá trình làm việc với lực lượng, Đoàn đã móc trong túi quần ra 2 gói bột màu trắng để vứt bỏ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng chụp tay đối tượng. Đoàn khai nhận 2 gói bột trên là ma túy đá mới đi mua từ TP.Vũng Tàu để đưa về nhà sử dụng.

Tiếp đó, chiều 1/8, tại khu vực gần ngã tư Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Thần Hiến (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa), chốt tuần tra của Tổ công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 Công an TP. Bà Rịa phát hiện Trương Thái Hưng (SN 1997, trú tại xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) điều khiển xe máy biển kiểm soát 72D1-035.93 vi phạm Chỉ thị 16, nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Thấy Hưng điều khiển xe máy có cặp mắt lờ đờ, nghi ngờ có sử dụng ma túy nên lực lượng chức năng khám xét xe. Trên xe máy, Hưng có chở theo 3 chai ga mini và nói là đi đổi ga về. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an làm nhiệm vụ khám xét người của Hưng thì phát hiện Hưng giấu ma túy trong vùng kín của mình. Hưng khai nhận tang vật là ma túy đá, được Hưng mua của một người đàn ông ở TX. Phú Mỹ từ ngày 31/7. Hưng đã chuyển tiền qua tài khoản cho người đàn ông này, khi đi lấy về thì bị kiểm tra bắt giữ.

Đại úy Mai Văn Hiệu, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - Công an tỉnh cho hay, thời gian gần đây, tình trạng sử dụng ma túy ở giới trẻ ngày càng gia tăng. Những người sử dụng ma túy gây ra ảo giác và là nguyên nhân của nhiều vụ án mạng.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện 477 vụ, bắt giữ 804 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy, xử lý hình sự 453 vụ, với 605 đối tượng.

Tuy vậy, do lười lao động và hám lợi nên nhiều đối tượng đã từng vào tù, ra tội vẫn tiếp tục buôn “cái chết trắng”. Mới đây, ngày 21/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh phối hợp với Công an phường 12, TP.Vũng Tàu đã bắt Trịnh Phạm Thúy Vi (SN 1995) và Dương Thị Trường Thi (SN 1985) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nơi ở của Vi ở KP. 5, phường 12, TP. Vũng Tàu. Tang vật thu giữ 4 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 130gam của Vi và 2 gói ma túy heroin, trọng lượng khoảng 38gam của Thi. Vi và Thi từng có tiền án về các tội tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy và phải ngồi tù. Trong thời gian trong trại, Thi và Vi quen nhau. Sau khi ra tù, Vi và Thi câu kết với nhau mua bán ma túy.

Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Cánh sát điều tra tội phạm về ma túy -Công an tỉnh cho biết, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy rất nhiều cam go. Lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên đối mặt với nguy hiểm rình rập, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. “Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm liên quan đến ma túy, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, các lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của tỉnh vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan quyết liệt ngăn chặn bằng quyết tâm cao nhất”, Thượng tá Lâm Văn Long nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN