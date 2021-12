Làm gì để "ngăn chặn" XHTD trẻ em?

Thời gian qua, xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em trên địa bàn TP.Vũng Tàu vẫn diễn biến phức tạp. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn tình trạng này.

Công an TP. Vũng Tàu tuyên truyền phòng chống XHTD trẻ em cho học sinh.

Theo Công an TP.Vũng Tàu, năm 2021 trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ liên quan đến tội phạm XHTD trẻ em. Đáng chú ý, ngoài số ít vụ XHTD với trẻ em thì số vụ còn lại chủ yếu là “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, để lại hậu quả đau lòng là nhiều cháu gái trong độ tuổi 13-16 đã phải mang thai, sinh con, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển về tinh thần, thể chất và cả tương lai của các em.

Điển hình, cuối tháng 11/2021, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Văn Bé (24 tuổi, HKTT tại Bạc Liêu) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, xảy ra từ năm 2019 đến năm 2021 tại địa bàn TP. Vũng Tàu.

Theo kết quả điều tra của Công an thành phố, vào giữa năm 2017, cháu K. (thời điểm này mới 12 tuổi) quen biết với Võ Văn Bé do Bé đi làm hồ chung với bố của K., sau đó hai bên nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến tháng 5/2019, Bé chuyển qua sinh sống chung với K. như vợ chồng tại phòng trọ trên đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh. Đến tháng 10/2019, K. và Bé chuyển về sinh sống cùng nhà trọ với gia đình Bé tại phường 5.

Quá trình chung sống, K. và Bé đã QHTD khi K. mới 13 tuổi 11 tháng. Hậu quả tháng 2/2020, K. sinh 1 bé trai tại Bệnh viện Bà Rịa và hiện đang mang thai đứa con thứ hai được khoảng 7 tháng. Đáng buồn hơn là cả cha mẹ K. và Bé đều biết việc chung sống như vợ chồng trái pháp luật của con mình, nhưng không ngăn cản, dẫn đến hậu quả là con gái phải làm mẹ khi chưa tròn 15 tuổi và tiếp tục làm mẹ lần thứ 2 khi mới 16 tuổi. Còn con trai thì bị bắt giam vì vi phạm pháp luật.

Tương tự, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hiền (19 tuổi, phường 5, TP. Vũng Tàu) cũng với hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Sự việc được phát hiện khá hy hữu khi trong một lần cháu Q. (14 tuổi) được mẹ đưa đến Công an phường 5 xin giấy đi chích ngừa vắc xin COVID-19.

Tại đây, cán bộ công an phường phát hiện cháu Q. đang mang thai (13 tuần), nên đã yêu cầu cháu Q. trình bày sự việc. Theo lời cháu Q., “tác giả” của bào thai trong bụng cháu là của Nguyễn Thanh Hiền. Tuy nhiên việc Hiền và Q. quan hệ với nhau cũng hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc…

Nguyên nhân chính của hầu hết các vụ “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” xảy ra trên địa bàn TP. Vũng Tàu trong thời gian qua, chủ yếu xuất phát từ việc nạn nhân chưa nhận được sự quan tâm, giáo dục giới tính của cha mẹ. Một số cháu do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ lo làm ăn nên bỏ mặc con.

Điều đáng nói, nạn nhân đều có quan hệ yêu đương sớm và tự nguyện QHTD với “thủ phạm”, dẫn đến mang thai, sinh con. Trong nhiều trường hợp sau khi có thai, sinh con, các cháu gái và “người tình” của mình sẽ thuê phòng trọ để về chung sống với nhau. Có trường hợp khi thấy “con dại, cái mang”, một số phụ huynh đành chấp nhận cho các cặp đôi sống chung như vợ chồng.

Cá biệt mới có trường hợp cha mẹ nạn nhân sau khi phát hiện sự việc đã tố cáo đến cơ quan công an, đề nghị nghiêm trị thủ phạm theo quy định pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Văn Thao, Phó Trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết, thời gian qua Công an thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm XHTD trẻ em với nhiều hình thức, đồng thời kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm hành vi này. Tuy nhiên, để ngăn chặn tội phạm XHTD trẻ em, thời gian tới cần đẩy mạnh giáo dục, nâng cao hiểu biết về giới tính, tình dục và cả những quy định của pháp luật trong lĩnh vực này cho thanh thiếu niên phù hợp trong từng lứa tuổi trong mỗi gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn thể.

Bên cạnh đó sự quan tâm, chia sẻ của các bậc cha mẹ dành cho con trẻ, nhất là khi các cháu bước vào tuổi dậy thì… là bước đầu tiên và quan trọng nhất, giúp các cháu có sự hiểu biết và kỹ năng để tự bảo vệ bản thân, không trở thành nạn nhân, hay thủ phạm XHTD trẻ em.

Bài, ảnh: AN BÌNH