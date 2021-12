AN NINH TRẬT TỰ 26/12

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 26/12, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, cơ quan này đã bàn giao đối tượng Đinh Xuân Sơn (SN 1973, quê Hà Tĩnh) cho Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý theo thẩm quyền về hành vi hủy hoại tài sản. Theo hồ sơ, năm 1996, Sơn gây án tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng rồi bỏ trốn nên ngày 6/5/1996, cơ quan CSĐT Công an huyện này phải ra quyết định truy nã. Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn TX.Phú Mỹ. (Trí Nhân)

Môi giới mại dâm

Ngày 16/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1978, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi môi giới mại dâm cho 1 cặp nam nữ tại quán cà phê không tên thuộc KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 26/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, do xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống cà phê tại quán Mộc Lan (KP.Xóm Rẫy, TT.Phước Bửu), nên Phan Thành Lương (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã dùng dao chém vào tay phải Võ Xuân Bình (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/12, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hữu Đức (SN 1991, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại tuyến đường nông thôn thuộc KP.Hải Sơn, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ phát hiện bắt quả tang Đức đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp và 2 viên nén. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu thu giữ 1 xe máy hiệu Honda Aiblade, biển số 86B5-145.21, số khung RLHJF1802AY336880, số máy JF27E0383213. Qua tra cứu, biển số 86B5-145.21 là xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius do ông Cao Văn Hiệp (trú tại Bình Thuận) đứng tên sở hữu, không phù hợp với thực tế xe. Tra cứu số khung RLHJF1802AY336880, số máy JF27E0383213 không cho kết quả. Vậy ai là chủ sở hữu xe mô tô có số khung RLHJF1802AY336880, số máy JF27E0383213 liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT 02543.856.573 hoặc 0936.339.739 gặp ĐTV Đỗ Ngọc Khánh) để giải quyết.