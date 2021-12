AN NINH TRẬT TỰ 24/12

Trộm tài sản

Ngày 24/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng Circle K (151, Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Qua xác minh được biết, chị Trần Tuyết Trúc (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) đến cửa hàng trên làm việc thì phát hiện cửa chính, két sắt bị kẻ gian cạy khóa trộm 7,9 triệu đồng và 1 máy tính bảng. (Nguyễn Văn)

Tiêu hủy 7 máy game bắn cá

Ngày 24/12, Phòng VH-TT TP. Vũng Tàu phối hợp Công an TP.Vũng Tàu tiến hành tiêu hủy 7 máy game bắn cá là tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực VH-TT. Số máy game bắn cá trên là tang vật vi phạm hành chính bị lực lượng chức năng tịch thu trong các đợt ra quân kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử từ cuối năm 2020 đến nay. Đây là số máy các cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, vi phạm hành chính trong lĩnh vực VH-TT. Số máy game trên được tiêu hủy bằng hình thức tháo rời, đập và cắt bỏ. Sau đó, đưa vào xe ép cán nát chở đến bãi rác Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ chôn lấp. (Quang Lê)

Bắt tạm giam bị can chứa mại dâm

Ngày 24/12, Phòng CSHS-Công an tỉnh cho biết, cơ quan này đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (SN 1959, trú tại TP.Vũng Tàu) trong vụ án chứa mại dâm xảy ra ngày 6/1/2021, tại TP.Vũng Tàu. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ, ngày 6/1, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp Công an phường Nguyễn An Ninh kiểm tra nhà nghỉ Nguyễn Hoàng (đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh), phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng số 103 và 202. Cùng thời gian, Công an TP. Vũng Tàu kiểm tra quán cà phê Hoa Mai (606, Nguyễn An Ninh, phường 8, TP. Vũng Tàu), do Trần Thị Thu Ba làm chủ. Đây cũng là nơi ở của các gái mại dâm. Đối tượng Nguyễn Thị Dung là quản lý nhà nghỉ Nguyễn Hoàng. (Phước An)

Ghi số đề bị bắt

Ngày 24/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Dương Đình Hoàng Duy (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Trước đó, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Duy đang ghi số đề cho người khác tại đại lý vé số A Huy (phường 4, TP.Vũng Tàu). Huy khai nhận số tiền bán phơi đề cho khách hàng trong ngày 22/12 là hơn 5,5 triệu đồng. (Trí Nhân)

Truy tìm vật chứng

Trong quá trình điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại nhà nghỉ Bình Minh (555, Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) vào ngày 8/6/2020, Công an TP.Vũng Tàu xác định vật chứng trong vụ án có đặc điểm sau: xe máy hiệu Honda, màu sơn đen, số loại Winne, số khung 2601GY351420, số máy KC26E1196129, dung tích 149, biển số 47F1-491.69. Cơ quan hoặc cá nhân phát hiện vật chứng trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT 0988.341.875 gặp ĐTV Nguyễn Văn Hòa) để phối hợp giải quyết.