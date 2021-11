Tai nạn giao thông - Nỗi đau còn mãi

Mỗi ngày trôi qua, lại có những người mãi mãi ra đi hoặc mang thương tật vĩnh viễn vì tai nạn giao thông (TNGT), để lại nỗi đau day dứt cho người ở lại, là nỗi ám ảnh thường trực đối với nhiều gia đình.

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi, động viên bà Lê Thị Bích (KP.Hoàng Giao, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) có người thân mất vì TNGT.

Một buổi chiều cuối tháng 11, phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tháp tùng Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đến thăm gia đình bà Lê Thị Bích (KP. Phú Giao, TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức) có con trai là T.V.A. (SN 1987) mất vì TNGT. Nhắc đến đứa con đã qua đời, bà Bích đau buồn kể lại: Chiều 28/3/2021, anh T.V.A. trên đường đi làm về thì xảy ra va chạm với phương tiện đi ngược chiều. Vụ tai nạn làm anh A. đập đầu xuống đường dẫn đến tử vong.

Gia đình bà Bích có 8 người con thì 3 người mắc bệnh não chậm phát triển, 4 người đã lập gia đình riêng và kinh tế khó khăn nên không giúp gì được mẹ. Vì vậy, anh A. trở thành lao động chính. Hàng ngày, anh đi làm thuê để giúp mẹ lo cho các anh chị em còn lại. Mất đi trụ cột gia đình, cuộc sống của mẹ con bà Bích đã khó khăn càng thêm khó. Ngồi bần thần nhìn di ảnh con trai, nước mắt chực trào, bà Bích xót xa nói: “Nó là đứa ngoan hiền, suốt ngày chỉ biết đi làm kiếm tiền lo cho mẹ và các anh chị. Vậy mà tai nạn giao thông đã cướp nó đi ở cái tuổi còn quá trẻ”.

Tai nạn qua đi, nỗi đau ở lại, kể từ khi 2 người con gái mất vì TNGT cách đây 6 tháng, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Phước, ở ấp 7, xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) trở nên quạnh hiu. Bên chiếc bàn thờ còn nghi ngút khói hương, ông Phước thất thần nhìn di ảnh của 2 con gái N.T.L. (SN 1995) và N.T.M.L (SN 2005). Đôi tay đan vào nhau run rẩy, ông Phước không kìm được nước mắt khi nhắc tới con. “Hôm đó, 2 chị em nó chở nhau đi làm căn cước công dân, trên đường về thì xảy ra tai nạn với xe tải. Nghe tin con bị tai nạn mà chân tay tôi rụng rời, không đứng vững. Nỗi đau đến với gia đình tôi quá lớn, không thể nào bù đắp được”, giọng ông Phước nghẹn ngào.

Với những bậc làm cha mẹ như ông, không gì đau đớn bằng cảnh “lá xanh rụng trước lá vàng”. Từ ngày 2 con ra đi đột ngột, ông Phước thường xuyên mất ngủ, sức khỏe giảm sút. Mỗi lần nhớ con, ông Phước lại đến hiện trường vụ tai nạn tại gần nhà...

Cũng là nạn nhân của TNGT nhưng chị Lê Minh Nhi (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) còn may hơn khi chỉ bị thương. Chưa hết bàng hoàng, chị kể, chập tối 23/10, trong lúc chở con đi mua thức ăn cho gia đình thì mẹ con chị bị chiếc ô tô tông phải. Bé Nguyễn Lê Bảo L. (19 tháng tuổi) bị cuốn và gầm ô tô. Do kịp thời hô hoán chiếc xe tải dừng lại nên chị Nhi bị xây xát nhẹ, cháu L. bị thương ở chân phải. Tuy sức khỏe dần hồi phục nhưng vết thương vẫn chưa lành nên khi vô tình va chạm phải, cháu L. lại khóc thét. “Mẹ con tôi đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ”, chị Nhi nói.

TNGT luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội, mà gia đình nạn nhân chính là những người đầu tiên phải gánh chịu thiệt hại. Ngoài cướp đi sức khỏe, mạng sống của nhiều người, TNGT còn kéo theo nhiều hệ lụy khác, khiến nhiều gia đình mất đi trụ cột, lâm cảnh khó khăn, nợ nần, bế tắc, con trẻ bỗng chốc mồ côi.

Theo Ban ATGT tỉnh, những hành vi vi phạm TTATGT như: không đội mũ bảo hiểm, qua đường không quan sát, điều khiển phương tiện lấn tuyến, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia… là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến TNGT.

Thời gian qua, Ban ATGT tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát… để lập lại TTATGT nhằm kiềm chế TNGT. Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, hiện nay, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp. Do đó, khi tham gia giao thông, người dân phải tập trung, tuân thủ nghiêm các quy tắc an toàn để bảo đảm an toàn cho mình và cho mọi người.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN - NGỌC BÍCH