Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tối 25/11, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra Quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thanh Ngân (25 tuổi, HKTT tại Tiền Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó vào ngày 31/10, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ lừa đảo này.

Cán bộ điều tra Đội CSKT Công an TP. Vũng Tàu lấy lời khai của đối tượng Ngân.

Liên quan đến vụ án, ngày 18/10, Công an TP. Vũng Tàu tiếp nhận tin tố giác tội phạm của anh L.Đ.C, chủ cửa hàng điện thoại di động Táo Mỹ (Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu) về việc cửa hàng của anh bị một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại Iphone 13 Promax, trị giá 42.999.000 đồng.

Qua xác minh, điều tra, Đội CSKT Công an TP. Vũng Tàu xác định đối tượng thực hiện vụ lừa đảo này là Nguyễn Thị Thanh Ngân. Quá trình xác minh về nhân thân, lai lịch của đối tượng Ngân, Đội CSKT Công an TP. Vũng Tàu được Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin, vào ngày 21/10, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Ngân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang vào tháng 10/2021 và đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy vậy, thông qua mạng internet Ngân tiếp tục lừa đảo, gây án tại TP. Vũng Tàu.

Sau khi nhận được thông tin Nguyễn Thị Thanh Ngân đang lẩn trốn tại Tiền Giang, vào lúc 4 giờ 00, ngày 25/11, các cán bộ điều tra Đội CSKT Công an TP. Vũng Tàu đã lên đường đến Tiền Giang bắt giữ và di lý đối tượng Ngân về TP. Vũng Tàu.

Tại cơ quan Công an TP. Vũng Tàu, Nguyễn Thị Thanh Ngân khai nhận ngày 18/10, Ngân sử dụng thuê bao số điện thoại 0399.862.061 liên lạc đến số điện thoại cửa hàng điện thoại di động Táo Mỹ gặp anh L.Đ.C, tự giới thiệu tên “Minh” và hỏi mua máy điện thoại Iphone 13 Promax, dung lượng 128Gb, màu xanh dương. Qua trao đổi, hai bên thống nhất giá mua bán chiếc điện thoại trên là 42.999.000 đồng và địa điểm giao nhận hàng tại quán nước đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu. Khi đến quán nước, anh L.Đ.C điện thoại cho “Minh” (tức Ngân) ra nhận hàng thì đối tượng Ngân yêu cầu anh mang điện thoại vào quán Bobapop, đưa cho nhân viên quản lý quán tên Minh, rồi đi đến 57, Lê Hồng Phong, phường 7, TP. Vũng Tàu để lấy tiền. Nhầm tưởng Ngân là chủ quán nên anh Chinh đồng ý và vào quán Bobapop đưa máy điện thoại di động Iphone 13 Promax cho quản lý tên Minh theo yêu cầu của Ngân, rồi tiếp tục đến điểm Ngân hẹn để lấy tiền, mà không biết mình đã rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo.

Bởi trước khi anh L.Đ.C mang điện thoại đi giao, đối tượng Ngân đã liên hệ điện thoại đặt 12 ly trà sữa của quán, đồng thời yêu cầu nhân viên quán nếu có ai đưa đồ thì nhận giùm rồi Ngân sẽ đến lấy. Đồng thời Ngân đã tính toán thời gian để đặt nhân viên giao nhận hàng đến tiệm trà sữa Bobabop để lấy chiếc điện thoại giao đến đường Trần Phú, TP. Vũng Tàu cho Ngân. Khi nhân viên giao hàng đến, Ngân tiếp tục yêu cầu nhân viên giao hàng mang chiếc điện thoại nêu trên đến nhà xe Toàn Thắng gửi chiếc điện thoại trên lên TP. Hồ Chí Minh cho Ngân. Khi nhà xe Toàn Thắng gửi hàng đến TP. Hồ Chí Minh, Ngân tiếp tục đặt App giao nhận hàng để chiếm đoạt chiếc điện thoại của anh L.Đ.C.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu xác định, ngoài 2 vụ lừa đảo tại Tiền Giang và TP. Vũng Tàu nói trên, cùng với thủ đoạn tương tự, trong thời gian qua Nguyễn Thị Thanh Ngân đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn khác trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Hiện Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng lừa đảo Nguyễn Thị Thanh Ngân, liên hệ với Công an TP. Vũng Tàu, để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.

Tin, ảnh: AN BÌNH