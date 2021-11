Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt

Ngày 26/11, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Ngọc (29 tuổi, HKTT tại phường 12, TP Vũng Tàu) và Ngô Văn Tuyên (34 tuổi, HKTT tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hoàng Văn Ngọc

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 25/11, sau khi cùng sử dụng ma túy, do thiếu tiền tiêu xài nên Ngọc và Tuyên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Sau đó, Ngọc điều khiển xe máy hiệu Airblade, màu trắng, biển số 72C1 – 575.93 chở Tuyên đi lòng vòng qua các tuyến đường trên địa bàn TP. Vũng Tàu để tìm cơ hội ra tay. Khi đi đến đường Nguyễn An Ninh, Tuyên phát hiện chị L. đang điều khiển xe Vision, bên hộc trái phía trước xe để 1 ĐTDĐ nên nói Ngọc bám theo. Khi đi đến khu vực ngã tư Nguyễn An Ninh giao với đường Trương Công Định, thuộc phường 7, TP. Vũng Tàu, thấy chị L. đi với tốc độ chậm, Ngọc liền điều khiển xe từ sau chạy tới áp sát bên trái xe chị L. để Tuyên ngồi sau chồm người tới giật lấy chiếc điện thoại để trên xe chị L, rồi cả hai chạy thoát về hường đường Lê Hồng Phong.

Trên đường đi, Tuyên xem thì biết được chiếc điện thoại vừa cướp giật được là hiệu Iphone Xsmax, màu trắng nên nói cho Ngọc biết. Sau đó cả hai đã chạy đến cửa hàng điện thoại trên đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu bán lấy 4.000.000 đồng. Sau đó Tuyên đưa cho Ngọc 600.000 đồng để Ngọc chuộc lại chiếc điện thoại đã cầm trước đó, số tiền còn lại, Tuyên và Ngọc chia đôi mỗi người 1.700.000 đồng.

Ngô Văn Tuyên

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần khẩn trương truy tìm tội phạm, đến 23 giờ cùng ngày các trinh sát hình sự Đội CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã bắt được Hoàng Văn Ngọc khi đang lẩn trốn trong nhà. Và đến 1 giờ sáng 26/11, đến lượt Ngô Văn Tuyên cũng bị các trinh sát hình sự Công an TP. Vũng Tàu bắt gọn. Cả Ngọc và Tuyên đều là đối tượng nghiện ma túy nặng, riêng đối tượng Ngọc vừa bị công an phường 10, TP. Vũng Tàu xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” vào tháng 7/2021.

Hiện Công an TP. Vũng Tàu đã thu hồi được chiếc điện thoại tang vật của vụ án để trả lại cho người bị hại. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của 2 đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

AN BÌNH