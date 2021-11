Một công ty khai thác khoáng sản bị phạt và buộc nộp số tiền gần 800 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh vừa ký ban hành Quyết định số 4213/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đá Hóa An 1 (địa chỉ ở DHA, C1-IDICO, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản với số tiền 200 triệu đồng vì khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác.

Cụ thể, Công ty TNHH Đá Hóa An 1 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là lập bản đồ hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ, mặt cắt thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản; Khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác, với tổng khối lượng đã khai thác là 77.151,6m3; Khai thác không đúng chiều cao tầng, góc nghiêng sườn tầng.

Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh buộc Công ty TNHH Đá Hóa An 1 cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn. Cùng đó, buộc Công ty TNHH Đá Hóa An 1 phải nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện vi phạm hành chính để sung công quỹ là 594.067.320 đồng.

CHƯƠNG NGUYỄN