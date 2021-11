Bảo đảm an toàn giao thông trong tình hình mới

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sau hơn 1 tháng tỉnh thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” khi trở lại cuộc sống bình thường mới, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Lực lượng CSGT - Công an TP.Vũng Tàu tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý người vi phạm TTATGT trên đường 2/9, TP.Vũng Tàu.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ TNGT làm nhiều người tử vong. Mới đây, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 12/11, tại đường tránh Châu Pha - Bà Rịa thuộc tổ 1, thôn Tân Trung, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, ông L.Đ.M. (SN 1979, trú tại TP. Bà Rịa) điều khiển xe mô tô 50N2-159.73 không làm chủ tốc độ, nên tự tông vào trụ điện và hàng rào bên trong lề đường. Hậu quả, ông M. tử vong.

Cùng ngày, xe ô tô biển 72A-438.77 do anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1981, quê Thanh Hóa) điều khiển theo hướng từ đường Tố Hữu về khu sao mai Bến Đình, TP.Vũng Tàu. Khi đến giao lộ Ông Ích Khiêm - Nguyễn Phi Khanh, phường 9, TP.Vũng Tàu thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 38D1-196.03, do ông T.T.S. (SN 1960, quê Hải Phòng) điều khiển theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng về Trần Cao Vân. Hậu quả, ông S. tử vong tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/11, xe ô tô biển số 60C-380.89 do Trần Mạnh Hiệp (SN 1988, trú tại xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) điều khiển lưu thông trên tuyến đường tránh Quốc lộ 56. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 8, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72K1-429.88 do ông B.V.D (SN 1970, trú tại xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) điều khiển. Hậu quả, ông D.tử vong tại chỗ.

Theo Ban ATGT tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 314 vụ TNGT, làm 155 người chết và 205 người bị thương (giảm 168 vụ, 25 người chết và 213 người bị thương). Qua phân tích nhiều vụ TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy, nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, vi phạm làn đường, phần đường, chuyển hướng không chú ý, vượt xe sai quy định, vi phạm tốc độ xe chạy… Ban ATGT tỉnh đánh giá tình hình vi phạm TTATGT, đặc biệt là đường bộ diễn ra khá phổ biến. Một bộ phận người dân còn thiếu ý thức, kỹ năng về trật tự an toàn giao thông, không ít người cố tình vi phạm. Do đó, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, không phóng nhanh, vượt ẩu, không vượt đèn đỏ đi đúng phần đường, làn đường và đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Đặc biệt là tiếp tục hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Xe ô tô mất lái tông hàng loạt xe mô tô trên đường 30/4, TP.Vũng Tàu

Trung Tá Phạm Văn Khánh, Đội trưởng Đội tuyên truyền và xử lý TNGT, Phòng CSGT-Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT các địa phương tăng cường, tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 kết hợp bảo đảm tình hình TTATGT trong và sau thời gian thực hiện giãn cách. Đặc biệt, việc tổ chức hệ thống chốt kiểm dịch với sự tham gia của lực lượng CSGT từ cấp tỉnh đến cấp huyện trên những tuyến giao thông huyết mạch góp phần nâng cao hiệu lực tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. “Từ nay đến cuối năm, tình hình TTATGT sẽ diễn biến phức tạp, nên lực lượng chức năng các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về ATGT theo tình hình thực tế. Trong đó, lực lượng công an tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, đặc biệt tập trung tuần tra kiểm soát trên những tuyến đường, địa bàn thường xảy ra TNGT” - Trung tá Phạm Văn Khánh nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN