Xử phạt nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Sáng 21/11, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt ra quân giải quyết các điểm buôn bán kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 15 đến 21/11, Công an TP. Vũng Tàu đã chủ trì phối hợp với Đội trật tự đô thị, UBND các xã, phường ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị tại 13 khu vực kinh doanh buôn bán tự phát trên địa bàn thành phố. Kết quả, Công an thành phố đã tuyên truyền, nhắc nhở 549 trường hợp; lập biên bản xử lý 32 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với số tiền gần 23 triệu đồng. Các phường đã lập biên bản xử lý 78 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; tịch thu 130 tang vật, phương tiện vi phạm, tạm giữ 1 giấy phép kinh doanh. Nhờ vậy, tình hình vi phạm trật tự đô thị tại 13 khu vực kinh doanh, buôn bán tự phát đã giảm mạnh, lòng đường, hè phố cơ bản thông thoáng.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đề xuất một số giải pháp để việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị có hiệu quả, dứt điểm trong thời gian tới như: Thành phố cần quy hoạch các khu chợ truyền thống, tuyên truyền cho tiểu thương vào kinh doanh, buôn bán chợ; lắp camera để phạt nguội các trường hợp vi phạm…

Kết luận cuộc họp, ông Vũ Hồng Thuấn đề nghị các xã, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. UBMTTQ Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể phối hợp ra quân tuyên truyền cho người dân kinh doanh, buôn bán đúng nơi quy định. Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với các phường, xã tiếp tục triển khai việc thu phí lòng đường, vỉa hè.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG