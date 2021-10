Không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh hoạt động

Lực lượng Công an tỉnh và các địa phương đã và đang tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát chặc chẽ việc thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, kịp thời phát hiện đối tượng phạm pháp để xử lý, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý bị lực lượng liên ngành TP.Bà Rịa tuần tra bắt giữ.

- Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5/10, bà Nguyễn Thị Tiếp (SN 1971, trú tại TP. Vũng Tàu) treo 1 túi xách trên xe máy dựng trong sân nhà tại số nhà 197/26/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP. Vũng Tàu thì bị Nguyễn Tiến Sơn (SN 1968, trú tại phường 3, TP. Vũng Tàu) đi ngang lấy trộm. Bên trong túi xách có 1 triệu đồng tiền mặt và 1 ĐTDĐ trị giá 8,5 triệu đồng. Hiện Sơn đã bị Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

- Cũng tại TP.Vũng Tàu, khoảng 17 giờ ngày 4/10, Công an TP. Vũng Tàu kiểm tra, bắt quả tang 2 đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn N.H. đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận qua trang web G.t.me các đối tượng thỏa thuận thống nhất mua bán dâm. Ngoài ra, cơ quan công an phát hiện có các đối tượng nữ khác đang lưu trú trên lầu 3 của khách sạn này. Qua làm việc, những người này khai nhận thuê khách sạn để hoạt động bán dâm từ tháng 9/2021.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại khách sạn, cơ quan công an thu giữ 1 tập giấy (ghi chép việc khách đến thuê phòng trong ngày), số tiền 1,98 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung và 20 bao cao su. Qua làm việc với chủ khách sạn là Nguyễn Xuân Bá (SN 1987, quê tỉnh Hà Tĩnh) và lễ tân là Nguyễn Thành Thủ (SN 2001, quê tỉnh An Giang), cả hai khai nhận toàn bộ hành vi chứa mại dâm. Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định tạm giữ hình sự Bá và Thủ về hành vi chứa mại dâm để tiếp tục điều tra xử lý.

- Tại địa bàn một số huyện, lợi dụng thời gian giãn cách, một số người còn tụ tập bài bạc đã bị lực lượng công an địa phương phát hiện kịp thời. Đơn cử, ngày 1/10, tại ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã, huyện Châu Đức lực lượng Công an xã Bình Giã bắt quả tang Nguyễn Văn Cừ (SN 1969), Đinh Quốc Huy (SN 1981), Trương Văn Công (SN 1991) và Đặng Tiến Minh (SN 1983), cùng trú ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã đang đánh bạc dưới hình thức chơi cờ cá ngựa ăn tiền tại nhà của Cừ (ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã). Tang vật thu giữ 1 bộ cờ cá ngựa và hơn 1 triệu đồng. Trong đó, Minh hiện đang chấp hành án treo về tội đánh bạc.

Các đối tượng trộm cắp tài sản bị Công an phường 12, TP.Vũng Tàu tuần tra phát hiện.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương đã thực hiện song song công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, không để xảy ra hoạt động lợi dụng tình trạng phong tỏa, cách ly để hoạt động phạm tội trộm cắp, cướp giật, gây rối, chống người thi hành công vụ, tổ chức cờ bạc, ma túy, mại dâm... Nhanh chóng phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, các mặt liên quan đến phòng, chống COVID-19. Cùng đó, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng tình trạng giãn cách xã hội để đầu cơ, tăng giá, tích trữ hàng hóa, vật tư chữa bệnh, thiết bị y tế để trục lợi.

“Các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, và phòng chống dịch, đặc biệt là bảo đảm an toàn các trụ sở, cơ quan, mục tiêu quan trọng. Tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực tuần tra xử lý nghiêm vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, quản lý các khu cách ly tập trung, khu điều trị, khu phong tỏa, “vùng đỏ””-Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN