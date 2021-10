Cái giá quá đắt cho phút nóng giận nhất thời

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, 2 thanh niên từng là bạn bè thân thiết đã hành xử với nhau theo kiểu giang hồ. Hậu quả, người thiệt mạng, kẻ mang thương tật đến 48% và phải trả giá bằng án tù vì phạm tội “Giết người”.

Bị cáo Đoàn Tâm Ly tại phiên tòa sơ thẩm.

Mâu thuẫn vì nghi bạn nói xấu

Ngày 8/10, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đoàn Tâm Ly (SN 1984, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) về tội “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 22 giờ ngày 24/12/2020, Đoàn Tâm Ly điều khiển xe môtô, cầm theo dao rựa đến phòng trọ của anh N.Đ.M.C. (SN 1988, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). Đến nơi, thấy C. đang ngồi nhậu với 3 thanh niên khác, Ly cầm dao hét lớn: “Mày ra đây nói chuyện”. Mấy người bạn C. đứng dậy can ngăn, nhưng Ly dọa chém nên mọi người tránh ra, còn C. chạy vào trong phòng trọ lấy dao ra “nghênh chiến”. Được mọi người hô hoán, can ngăn, Ly cầm rựa bỏ chạy, nên C. đuổi theo.

Ra đường lộ, Ly gặp 3 thanh niên lúc trước ngồi nhậu với C. đang đi về phía mình nên chạy quay lại. Lúc này, C. vừa đuổi tới và dùng dao chém một nhát vào mặt của Ly rồi bị rơi hung khí. Khi C. cúi xuống nhặt thì Ly chém một nhát vào cổ. 3 người bạn nhậu của C. nhanh chóng tước bỏ hung khí trên tay của Ly. Ly hoảng sợ bỏ chạy về phòng trọ trốn và được người trong phòng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Trong khi đó, C. cũng quay về phòng trọ nhưng chưa kịp tới nơi thì đã gục xuống cách nhà 5m và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo kết quả của giám định pháp y, nguyên nhân cái chết của C. là do vết thương vùng cổ, làm đứt tĩnh mạch và mất máu cấp. Đoàn Tâm Ly cũng bị tỷ lệ thương tật 48%.

Chị P.T.C.T. (SN 1993, vợ bị hại) cho biết, C. và Ly từng là bạn bè chơi thân thiết như anh em, nhưng không ngờ lại có một ngày họ hành xử nhau như giang hồ, để rồi kẻ mất mạng, người đối diện với án tù. “Tôi rất đau lòng. Đến bây giờ, tôi vẫn không tin là chồng mình đã bị giết hại và bỏ mẹ con tôi đi mãi”, chị T. nghẹn ngào nói.

Theo chị T., chị và anh C. lấy nhau đã hơn 10 năm, sinh được 3 người con, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ mới 5 tuổi. Anh C. là lao động chính, chị làm công nhân nhưng không có việc thường xuyên nên thu nhập bấp bênh. Từ khi anh C. mất, cuộc sống mẹ con chị hết sức khó khăn.

Tại tòa, chị T. yêu cầu bị cáo bồi thường 20 triệu đồng chi phí mai táng, 200 triệu đồng tiền phụ cấp nuôi dưỡng 3 người con của C. đến khi đủ 18 tuổi. Bị cáo Ly và gia đình chưa thực hiện trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại.

Mong được giảm nhẹ hình phạt

Theo lời khai của Đoàn Tâm Ly tại phiên tòa, vụ việc xảy ra là do bị cáo và bị hại có mâu thuẫn trước đó. Bị cáo và nạn nhân cùng làm việc chung và bị nạn nhân nói xấu với chủ, khiến chủ cho bị cáo nghỉ việc nên xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả, dẫn tới hành vi giết bạn. Tại phiên tòa, ban đầu Ly khai báo vòng vo, nhưng sau khi được HĐXX phân tích các hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã thành khẩn nhận lỗi. Bị cáo cho rằng hành vi chém người của bị cáo là phòng vệ chứ không phải cố ý giết người.

HĐXX truy vấn về con dao bị cáo mang theo: “Tại sao bị cáo đến nhà bị hại lại mang theo dao?”. Bị cáo giải thích: “Bị cáo mang theo để đi chặt chuối về cho vợ mới sinh. Trong lúc đang đi chặt chuối thì bị hại gọi tới nhà nói chuyện nên bị cáo mang dao đi luôn”. HĐXX: “Vậy sao bị cáo không để dao ở xe máy mà mang vào gặp C. làm gì?”. Bị cáo trả lời: “Bị cáo sợ mất dao”. HĐXX: “Nếu bị cáo ở vị trí bị hại, có người tới nhà xách dao xăm xăm đi vào, bị cáo sẽ làm gì?”. Ly im lặng, không trả lời.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh giữ nguyên quan điểm truy tố Đoàn Tâm Ly phạm tội “Giết người”, đề nghị HĐXX áp dụng khoản 2, Điều 123, tuyên phạt bị cáo từ 13-15 năm tù giam.

Khi được nói lời cuối cùng, Ly quay sang xin lỗi vợ nạn nhân C., hứa sẽ bồi thường và cấp dưỡng cho các con của bị hại. Đồng thời, Ly cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình, để có cơ hội làm lại cuộc đời, bồi thường cho bị hại, chăm sóc vợ con và báo hiếu ba mẹ.

HĐXX nhận định, tính chất vụ án là rất nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là có tính chất côn đồ, thực sự gây nguy hại cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm trực tiếp đến quyền được sống, tính mạng con người được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, phải cần thiết dành cho bị cáo mức hình phạt tương xứng nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi nghị án, HĐXX đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và tuyên phạt Đoàn Tâm Ly 13 năm tù giam theo Điều 123, Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, yêu cầu bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 220 triệu đồng, gồm chi phí mai táng và cấp dưỡng nuôi 3 con nhỏ của bị hại.

