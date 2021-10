Bị bắt sau 9 năm bỏ trốn

Ngày 8/10, Phòng CSHS-Công an tỉnh đã bắt được Huỳnh Thị Bích Thủy (SN 1994, quê Cần Thơ) khi đang lẩn trốn trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Thủy bị Cơ quan Thi hành án Hình sự-Công an TP.Cần Thơ truy nã về tội “Cướp giật tài sản” từ năm 2012.

Huỳnh Thị Bích Thủy bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2011, Thủy và Trần Hoàng Hà (SN 1995, quê TP.Cần Thơ) sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Khoảng 13 giờ ngày 30/6/2012, Hà điều khiển mô tô biển số 65H5-9532 chở theo Thủy đi trên các tuyến đường thuộc quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đến hẻm 124 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều thì phát hiện chị Trần Thị Minh Thư điều khiển xe đạp, trong túi áo khoác bên phải có 1 chiếc ĐTDĐ. Thủy nói Hà điều khiển xe máy vượt lên và giật chiếc điện thoại của chị Thư. Trong lúc tăng ga bỏ chạy, Hà và Thủy bị lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm-Công an quận Ninh Kiều đuổi theo bắt giữ.

Ngày 11/9/2012, Hà bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù và Thủy 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Do thời điểm tuyên án, Thủy đang mang thai nên được cho tại ngoại. Tuy nhiên, sau đó Thủy bỏ trốn, nên Cơ quan Thi hành án Hình sự-Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định truy nã.

Hiện Phòng CSHS-Công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao bị can Thuỷ cho Công an TP.Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN