Xử lý tài xế không chấp hành hiệu lệnh tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch

Ngày 6/10, Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục xử lý vụ một tài xế điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 4/10, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Gò Găng, TP.Vũng Tàu ra hiệu dừng xe ô tô biển xanh 72C-0483 do T.V.T (SN 1971, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển để kiểm tra và khai báo y tế. Tuy nhiên, ông T. dừng xe ngay giữa lòng đường rồi xuống xe, không xuất trình giấy tờ, không khai báo y tế, cự cãi với lực lượng CSGT rồi lên xe đi tiếp.

Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng đuổi theo đến trước trụ sở Công ty TNHH KGX nơi ông T. làm việc tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu. Lúc này, ông T.cũng không hợp tác mà bỏ đi vào trong. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: không chấp hành hiệu lệnh kiểm soát giao thông; không có: GPLX, đăng ký xe, chứng nhận kiểm định, bảo hiểm dân sự; tạm giữ phương tiện, niêm phong xe và cẩu về trụ sở Công an TP.Vũng Tàu. Theo quy định tại Điều 83 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, cơ quan công an được tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ trong thời gian một tuần. Công an TP.Vũng Tàu sẽ mời ông T. lên trụ sở làm việc và ra quyết định xử phạt theo quy định.

Một số người dân chứng kiến vụ việc tại hiện trường cho rằng, người điều khiển xe biển số xanh không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt là không đúng. Tuy nhiên, qua xác minh của Công an TP.Vũng Tàu, xe ông T. điều khiển là xe mua thanh lý của một cơ quan Nhà nước nhưng ông T. không sang tên đổi biển số trắng – x\biển số xe tư nhân, dân sự. Xe đã hết hạn kiểm định tháng 12/2020.

Trước đó, vào ngày 22/9, khi TP.Vũng Tàu đang thực hiện Chỉ thị 16 ông T. đã bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cầu Gò Găng lập biên bản vì ra đường không có lí do.

Công an TP.Vũng Tàu khuyến cáo, tất cả người và các phương tiện khi lưu thông qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh dừng kiểm tra của lực lượng chức năng. Nếu có hành vi chống đối, không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

PHƯỚC AN