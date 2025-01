Sở Tài chính: Tham mưu tiết kiệm cho ngân sách hơn 194,6 tỷ đồng

Ngày 3/1, Sở Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2024, phương hướng - nhiệm vụ 2025. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dịp này, Bộ Tài chính cũng tặng bằng khen cho 2 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác, giai đoạn 2022-2023. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho bà Đỗ Thị Thanh Trúc, Phó Trưởng phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp.

Thông tin tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, năm 2024 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện hơn 98.187 tỷ đồng, đạt 119,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 110,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 109,7% so với năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô gần 33.732 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu hơn 21.140 tỷ đồng và thu nội địa hơn 43.316 tỷ đồng.

Về chi ngân sách, năm 2024 tổng chi ngân sách địa phương hơn 32.345 tỷ đồng, đạt 96,8% so với dự toán và bằng 125% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 20 ngàn tỷ đồng; chi thường xuyên gần 10.452 tỷ đồng.

Trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, qua thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng và xét duyệt quyết toán năm 2023 của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 194,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả thực hiện chỉ số công khai ngân sách của tỉnh năm 2023 được công bố vừa qua, Bà Rịa - Vũng Tàu được xếp thứ 1/63 tỉnh, thành phố. Như vậy, đây là năm thứ ba liên tiếp, chỉ số công khai ngân sách của tỉnh xếp hạng nhất.

Tin, ảnh: HÀ AN