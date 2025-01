Dự án mới tô điểm bức tranh khởi sắc ngành công nghiệp

Nhiều dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2024 đã góp phần tăng giá trị sản xuất, tạo nguồn thu, đồng thời giúp Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm các sản phẩm công nghiệp mới, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sản xuất màn hình tivi, máy tính tại nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ Coretronic (KCN Phú Mỹ 3).

Hơn 30 dự án công nghiệp mới

Năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 12,91% so với năm 2023, cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là 10,11%. Đây là tín hiệu tốt trong bối cảnh lĩnh vực công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do biến động địa chính trị trên thế giới. Kết quả này là nhờ sự hoạt động ổn định của đa phần các dự án công nghiệp lớn, đã hiện hữu trong nhiều năm cùng với các dự án mới đi vào hoạt động trong năm 2024.

Khởi công từ cuối năm 2022, nhà máy của Công ty TNHH Coretronic thuộc Tập đoàn Coretronic (Đài Loan, Trung Quốc) đã đi vào hoạt động tại KCN Phú Mỹ 3 từ tháng 3/2024. Với tổng vốn đầu tư 78 triệu USD, nhà máy này chuyên sản xuất các loại màn hình có độ phân giải cao dùng cho máy tính, máy chiếu, tivi, công suất khoảng 3,9 triệu tấn sản phẩm/năm, cung ứng cho các đối tác hàng đầu thế giới.

Theo ông Domigo Jian, Giám đốc Sản xuất, Công ty Coretronic, nhà máy này sử dụng công nghệ cao, tự động hóa ở nhiều công đoạn. Trong thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN đạt được kết quả tốt, hiện đã có đơn hàng đến hết Quý I/2025. “Cùng với việc liên tục nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, chúng tôi cũng sẽ tăng cường mối quan hệ với địa phương, thực hiện trách nhiệm xã hội của mình. Đồng thời, chúng tôi sẽ đẩy mạnh đổi mới công nghệ và phát triển nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao để bảo đảm lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường toàn cầu”, ông Domigo Jian nói.

Cùng với các dự án công nghiệp lớn, sử dụng công nghệ cao, năm 2024 còn có các nhà máy giúp Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm các sản phẩm công nghiệp mới, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Dự án sản xuất xích xe đạp của Công ty TNHH Izumi MFG Việt Nam đi vào hoạt động từ đầu năm 2024. Nhà máy chuyên sản xuất dây xích cho xe đạp và xe máy với công suất 500 tấn sản phẩm/năm. Dự án hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu các loại dây xích chất lượng cao cho thị trường quốc tế, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của các phương tiện giao thông trong nước, đồng thời tạo điều kiện cho người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận các sản phẩm cao cấp với giá thành phù hợp.

Theo Sở Công thương, trong năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu có 31 dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động, qua đó ước tính đóng góp khoảng 1.800 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Sản xuất xích xe đạp, xe máy tại Công ty TNHH Izumi MFG Việt Nam.

Tạo môi trường tốt nhất cho DN

Ước tính trong năm 2025, các dự án công nghiệp hoạt động mới từ năm 2024 sẽ tiếp tục đóng góp khoảng 5.000 tỷ đồng cho giá trị sản xuất công nghiệp của Bà Rịa-Vũng Tàu. Cùng với đó, năm nay dự kiến có thêm 21 dự án đi vào hoạt động. Trong số này có nhiều dự án lớn như nhà máy sản xuất sợi carbon vốn đầu tư 540 triệu USD của Tập đoàn Hyosung; Tuyến ống Cái Mép-Phú Mỹ và trạm phân phối khí Phú Mỹ của Công ty TNHH Hải Linh vốn đầu tư gần 60 triệu USD; nhà máy sản xuất pocari của Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Vietnam vốn đầu tư gần 100 triệu USD…

Theo Sở Công thương, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 là tiếp tục tập trung hỗ trợ DN đẩy nhanh các thủ tục pháp lý (quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật,…) bảo đảm các dự án vận hành đúng tiến độ đề ra. Đơn vị cũng sẽ thường xuyên đồng hành, cập nhật thông tin của các dự án đã vận hành, các dự án hạ tầng KCN, CCN… để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo ra môi trường sản xuất, kinh doanh tốt nhất cho DN.

Bài, ảnh: QUANG VINH