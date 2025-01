Gấp rút thi công đường ven biển

Dự án đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận (ĐT994) đang được các đơn vị thi công gấp rút, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch.

Thi công cầu Cửa Lấp 2.

Tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ

Dự án ĐT994 gồm nhiều gói thầu với mục tiêu nâng cấp, mở rộng và xây mới các tuyến đường quan trọng, tạo sự kết nối đồng bộ giữa các khu vực kinh tế trọng điểm và khu vực ven biển. Theo kế hoạch, toàn tuyến sẽ hoàn thành vào quý 3/2026.

Gói thầu số 17 nâng cấp, mở rộng ĐT994 từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến QL51 và xây dựng mới từ QL51 đến cầu Cửa Lấp đã đạt 86% tiến độ thi công cho đoạn 1, trong khi gói thầu còn lại đạt 46%. Nhà thầu đang huy động 60 công nhân và 20 thiết bị tăng ca, phấn đấu hoàn thành đóng cọc và bắc dầm cho hai cầu vào cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng KDL Thùy Dương (gói thầu số 21) cũng đạt tiến độ tốt. Ông Nguyễn Tài, Liên danh Tư vấn giám sát Phân viện miền Trung thông tin, gói thầu này đã đạt 70% khối lượng công việc. Phía bờ Vũng Tàu đã hoàn thành kết cấu phần dưới cầu và đang thi công bản mặt cầu, còn 2 đốt dầm hợp đúc hẫng nữa là hợp long. Phía bờ Long Đất đang hoàn thiện kết cấu dưới cầu và chuẩn bị lắp dầm. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành vào 31/3/2025, trước gần 1 tháng so với kế hoạch.

Nhiều trụ điện chưa di dời tại gói thầu số 19, điểm cuối dự án ĐT994.

Các dự án nâng cấp, mở rộng các đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, từ cầu Sông Ray đến KDL Trung Thủy và từ KDL Trung Thủy đến QL55 (gói thầu số 19) cũng đang dần hoàn thiện mặt đường bêtông nhựa, vỉa hè, hệ thống đèn đường. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành sớm từ 2-6 tháng. Ông Phan Văn Tùng, Chỉ huy trưởng gói thầu số 19 của Công ty TNHH xây dựng-thương mại và Dịch vụ Tuệ Anh cho biết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt 95%. Nhà thầu đang tập trung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Khẩn trương di dời hạ tầng điện

Trong quá trình thi công, một số khó khăn như công tác giải phóng mặt bằng và điều kiện thời tiết đã ảnh hưởng đến tiến độ. Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, nhà thầu đã đề ra các biện pháp như huy động thêm nhân lực và thiết bị vào các giai đoạn cao điểm, giúp đảm bảo công tác thi công không bị gián đoạn và hoàn thành các hạng mục đúng thời gian yêu cầu. Nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng nhanh chóng. Đồng thời, triển khai các biện pháp giám sát tiến độ thi công và chất lượng công trình nghiêm ngặt. Các cuộc kiểm tra định kỳ sẽ được tổ chức để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ chung.

Tuy nhiên, một khó khăn lớn hiện nay là toàn tuyến bị vướng khoảng 100 trụ điện, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công của một số hạng mục. Ông Phan Văn Tùng cho biết, việc 50 trụ điện chưa được di dời trong phạm vi dự án gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Chậm trễ trong việc di dời hạ tầng lưới điện không chỉ làm gián đoạn công tác giải phóng mặt bằng mà còn tiềm ẩn nguy cơ về an toàn lao động. Để đảm bảo an toàn, nhà thầu phải thi công theo phương pháp phân đoạn, chỉ thực hiện các công việc ở những khu vực đảm bảo an toàn, còn những vị trí có trụ điện chưa di dời thì phải chờ đợi để tiếp tục thi công.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư dự án ĐT994 chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình lưới điện để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Các đơn vị liên quan thực hiện các gói thầu đúng tiến độ đã cam kết, đảm bảo chất lượng công trình và đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động. Để hoàn thành dự án đúng thời hạn, việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến hạ tầng điện cần được ưu tiên giải quyết kịp thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các công đoạn tiếp theo của dự án.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN