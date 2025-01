Các chỉ tiêu ngành Công Thương đều vượt kế hoạch

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương, chiều 3/1. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh và Sở Công thương trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 cho chủ DN, cơ sở sản xuất.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, năm 2024, toàn bộ 4 chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt năm đạt gần 430.400 tỷ đồng, tăng 13,18% so với cùng kỳ (kế hoạch đầu năm 10,11%); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 75.200 tỷ đồng, tăng 12,94% so với cùng kỳ (kế hoạch năm 11,31%); Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô đạt hơn 5,3 tỷ USD, tăng 12,41% so với cùng kỳ (kế hoạch năm 3,28%); Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 6,56 tỷ USD, tăng 7,72% so với cùng kỳ (kế hoạch năm 3,05%).

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tình hình sản xuất công nghiệp dần phục hồi, việc thu hút đầu tư có dấu hiệu tích cực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đúng hướng, không còn phụ thuộc vào ngành dầu khí. Lượng hàng hóa cung ứng tại hệ thống hạ tầng thương mại dồi dào, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân. Các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh đã vươn tới hầu hết các thị trường trên thế giới, nhiều sản phẩm dần có chỗ đứng và có khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản...

Hạ tầng nguồn lưới điện, hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt của tỉnh đã được được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, đáp ứng tốt nhu cầu năng lượng, cấp điện, cấp khí, xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tình hình sản xuất công nghiệp dần phục hồi, việc thu hút đầu tư có dấu hiệu tích cực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đúng hướng, không còn phụ thuộc vào ngành dầu khí. Lượng hàng hóa cung ứng tại hệ thống hạ tầng thương mại dồi dào, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân. Các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh đã vươn tới hầu hết các thị trường trên thế giới, nhiều sản phẩm dần có chỗ đứng và có khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản...

Hạ tầng nguồn lưới điện, hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt của tỉnh đã được được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, đáp ứng tốt nhu cầu năng lượng, cấp điện, cấp khí, xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Văn Danh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của ngành tại hội nghị/

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh nhận định, ngành Công Thương đã đóng góp lớn trong thành tựu kinh tế-xã hội mà tỉnh đạt được trong năm 2024, nổi bật là GRDP trừ dầu khí tăng trưởng 11,72%, cao nhất trong 10 năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2025, Sở Công Thương tiếp tục gánh trọng trách lớn, mà một trong những nội dung quan trọng là phát triển công nghiệp. “Do đó, ngoài các nhiệm vụ cụ thể đã được đề ra theo kế hoạch, Sở Công Thương cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện hiệu quả công tác tham mưu cho tỉnh trong phát triển công nghiệp, trong đó có các lĩnh vực mới. Cụ thể hơn là bảo đảm các yếu tố liên quan đến hạ tầng về giao thông, năng lượng, nước…để tạo sức hấp dẫn với các nhà đầu tư”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Lãnh đạo Sở Công Thương trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Tham gia đóng góp phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Dịp này, Sở Công thương đã trao Giấy chứng nhận cho 35 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024; trao Giấy khen của Giám đốc Sở Công thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề gồm: Bảo đảm công tác an toàn trong hoạt động hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Đưa công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp; Tham gia đóng góp phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Tin, ảnh: QUANG VINH