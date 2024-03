Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Ngay từ đầu năm, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đang tập trung nguồn lực để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó, việc gỡ “nút thắt” trong công tác giải phóng mặt bằng được các địa phương đặc biệt coi trọng.

“Nóng máy” trên công trường

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, không khí trên công trường dự án cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm (đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp Khu du lịch Thùy Dương đến Ngã ba Long Phù, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) luôn khẩn trương, sôi động. Nhiều máy móc, phương tiện cơ giới hiện đại được nhà thầu huy động thi công dự án. Nhờ đó, tuyến đường huyết mạch giảm tải cho đường ven biển, phục vụ lưu thông trong khu vực và liên vùng, góp phần khai thác hiệu quả các khu du lịch 2 bên đường và khu di tích núi Minh Đạm đã thành hình.

Dự án đường Thống Nhất mới nối dài (TP.Vũng Tàu) khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển đô thị văn minh, hiện đại 2 bên tuyến.

Ông Huỳnh Trung Nghĩa, Chỉ huy trưởng đơn vị thi công gói thầu 63 của dự án cho biết, nhờ có mặt bằng sạch nên gói thầu đã triển khai được khoảng 60% khối lượng công việc. Theo kế hoạch đến giữa năm 2025 đưa vào vận hành nhưng với tiến độ như hiện nay, dự kiến cuối năm 2024 tuyến đường này đã có thể thông xe.

Còn tại TP.Vũng Tàu, dự án đường Thống Nhất nối dài cũng đang rốt ráo thi công. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường này sẽ góp phần hình thành trục giao thông “xuyên tâm” kết nối thành phố, tạo thuận lợi cho du khách đến Vũng Tàu vui chơi, du lịch, mở ra không gian phát triển đô thị hai bên tuyến, xây dựng đô thị Vũng Tàu ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu tới tận nhà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trong việc bàn giao mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Tây Bắc đường AIII (phường 12).

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu cho biết, các dự án đang thi công; trong đó, đường Thống Nhất nối dài luôn được chú trọng giám sát. Thành phố luôn tập trung đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực để đẩy nhanh tiến độ dự án; chủ động bám sát, phối hợp với đơn vị giám sát kiểm soát chặt chẽ quy trình, chất lượng công trình trong quá trình thi công.

TP.Vũng Tàu cũng luôn tạo thuận lợi nhất cho nhà thầu trong quá trình thi công để sớm hoàn thành đưa công trình, dự án vào sử dụng, bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Công tác nghiệm thu quyết toán cũng được hoàn tất theo đúng quy định.

Gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đều nhận định, một trong những khó khăn then chốt trong thực hiện các dự án đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng. Như tại huyện Đất Đỏ, dự án Công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu (TT.Đất Đỏ) là một công trình quan trọng, có ý nghĩa lớn về văn hóa, lịch sử và du lịch. Tuy nhiên, đây là khu vực khá đắc địa, các hộ dân sinh sống, kinh doanh lâu đời. Nhiều người vẫn còn băn khoăn khi phải di dời do lo lắng việc sinh sống, kinh doanh không được như nơi ở hiện tại. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít trở ngại.

Năm 2024, vốn đầu tư công được phân bổ cho huyện Đất Đỏ gần 780 tỷ đồng cho 73 dự án. Trong đó, 9 dự án, với 351 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh và 64 dự án, với 427 tỷ đồng vốn ngân sách huyện. Dự án khởi công mới năm 2024 là 12 dự án. Có nhiều dự án trong số này dự kiến sẽ gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Cam Quốc Bình, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ cho biết, để giải quyết khó khăn này, huyện đang tập trung mọi nguồn lực và thực hiện các giải pháp để nhận được sự đồng thuận của Nhân dân. “Như tại dự án công viên, tượng đài Anh hùng Võ Thị Sáu, lãnh đạo huyện đã trực tiếp đến từng nhà giải thích, tuyên truyền, vận động cho dân hiểu về tầm quan trọng của dự án. Bên cạnh đó, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân để ghi nhận, xem xét giải quyết thấu tình đạt lý để họ yên tâm bàn giao mặt bằng”, ông Bình chia sẻ.

Tại TP. Vũng Tàu, địa phương có số dự án và số vốn đầu tư công được phân bổ đứng thứ hai của tỉnh (sau TX.Phú Mỹ) với 135 dự án, 1.919 tỷ đồng vốn đầu tư ngân sách của tỉnh và của thành phố.

Để có đất sạch bàn giao cho đơn vị thi công, ngay từ đầu năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất được UBND TP.Vũng Tàu giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án và UBND các phường, xã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Trong từng dự án, từng hộ dân đều được giải thích rõ ràng, được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng.

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt hơn 16.462 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn ngân sách tỉnh. Tính đến hết tháng 2, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh ước 2.409 tỷ đồng, đạt 13,59% so với kế hoạch năm và tăng 15,98% so với cùng kỳ. Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND. Trong đó, các chủ đầu tư tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được giao theo từng tháng, nhất là danh mục các dự án đã được HĐND tỉnh gia hạn thời gian bố trí vốn; nêu rõ tiến độ công việc, lũy kế giải ngân hàng tháng và bảo đảm khởi công các dự án trong danh mục khởi công mới trong 6 tháng đầu năm 2024.

Quan trọng hơn nữa để nhận được sự đồng thuận thì công tác tái định cư, bảo đảm đời sống người dân luôn được quan tâm. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện rốt ráo, đúng quy định. Các kiến nghị chính đáng của người dân về đơn giá, phương án tái định cư… đều được giải quyết kịp thời để người dân yên tâm giao mặt bằng.

Hiện TP.Vũng Tàu đang khẩn trương thực hiện thủ tục lập quy hoạch một số khu tái định cư quy mô lớn như: Khu đô thị Phước Thắng, Khu tái định cư Long Sơn tạo quỹ đất tái định cư mới phục vụ các dự án. Với những nỗ lực đó, năm 2023, TP.Vũng Tàu giải ngân được 100% nguồn vốn. Tính đến cuối tháng 2/2024, địa phương đã giải ngân được 16,17% kế hoạch vốn năm 2024. Đây là tín hiệu rất lạc quan.

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư công, địa phương quyết liệt trong phân cấp, phân quyền từ khâu lựa chọn dự án, lập dự án, từ khi chuẩn bị cho đến giải ngân. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư từng dự án, UBMTTQ Việt Nam các cấp, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công”, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu nhấn mạnh.

Bài, ảnh: QUANG VINH