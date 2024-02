Thị trường Tết Giáp Thìn: Nguồn cung dồi dào, giá ổn định

Sau kỳ nghỉ Tết, hệ thống siêu thị mở cửa buôn bán trở lại. Ghi nhận trong hai ngày mùng 4, 5 Tết, hàng hóa thiết yếu, tiêu dùng, thực phẩm được các DN bán lẻ cung ứng đầy đủ. Giá ổn định so với thời điểm giáp Tết.

Người dân mua sắm tại Siêu thị GO! Bà Rịa sáng mùng 4 Tết.

Giá cả ổn định

Tại Lotte Mart Vũng Tàu, so với thời điểm mở cửa (mùng 2 Tết), trong 2 ngày mùng 4, 5 Tết, các quầy kinh doanh thức ăn nhanh, nước uống ở tầng trệt và khu vực phục vụ thức ăn nhanh của siêu thị ở tầng 1 khá đông khách. Siêu thị đã huy động tối đa nhân viên phục vụ nên khách không phải đợi quá lâu. Đại diện Lotte Mart Vũng Tàu cho biết, khách đến tham quan, mua sắm tại siêu thị khá đông, nhu cầu hàng hóa tập trung vào rau quả, hàng tươi sống và khu ẩm thực. Siêu thị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, lên đơn các món ăn, thực phẩm chế biến sẵn để phục vụ nhu cầu khách ăn uống tại chỗ và mua về.

Đại diện Siêu thị GO! Bà Rịa cũng thông tin, trong hai ngày mùng 4 và 5 Tết, lượng khách đến siêu thị đông hơn. Để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân, ngay từ sáng sớm, siêu thị đã kiểm tra, tiếp thêm hàng hóa trên quầy kệ; bố trí nhân viên trực để hỗ trợ khách khi cần. Bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc siêu thị GO! Bà Rịa cho biết, từ khi trở lại hoạt động bình thường, hàng hóa tại siêu thị được bảo đảm, nhất là hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm. Trên các quầy hàng, hàng hóa đầy ắp, tươi ngon, nhiều mặt hàng còn giảm giá, khuyến mãi. Lượng người đến tham quan mua sắm tại siêu thị nhộn nhịp, đặc biệt là khu vực phục vụ thức ăn nhanh, thực phẩm tươi sống. Giá cả không có biến động so với ngày 30 Tết và những ngày trước đó.

Tại các chợ truyền thống, nguồn cung nhóm mặt hàng thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt heo, thủy hải sản), rau củ, hoa quả dồi dào hơn nên không xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến. Bà Trần Thị Thùy Trang, tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Vũng Tàu cho biết, hai hôm nay, người dân đến chợ tuy không đông như những năm trước, nhưng vẫn hơn so với ngày thường. Giá thịt heo giữ ổn định như trước Tết. “Hai hôm nay, khách đến chợ mua thịt heo tăng so với ngày thường nên hàng hóa lấy vào bán đến gần trưa là hết”, bà Trang nói.

Ghi nhận tại một số chợ khác trong tỉnh như chợ Bà Rịa, Đất Đỏ, Long Điền… trong dịp Tết sức mua và giá cả cũng tương tự. Bà Đinh Thị Kim Ngọc, tiểu thương bán hải sản khô tại chợ Phước Hải cho biết, hai hôm nay, lượng hải sản khô như tôm, mực, cá chỉ vàng… bán khá chạy. “Mùng 4, 5 Tết, thời điểm khách du lịch chuẩn bị trở lại làm việc nên đến chợ mua hải sản về làm quà. Hai hôm nay, lượng hàng tôi bán ra tăng 10-15% so với ngày thường. Giá các loại hải sản ổn định như thời điểm 30 Tết”, bà Ngọc thông tin.

Theo các tiểu thương, người dân không còn thói quen mua sắm nhiều thực phẩm để tích trữ trong những ngày Tết, nên tiểu thương cũng tính toán để có thực phẩm, rau củ bán liên tục sau Tết. Những ngày Tết, giá các loại thực phẩm tăng nhẹ do nhân công tăng nhưng người tiêu dùng vẫn có thể chấp nhận được.

Người dân mua rau củ tại chợ Vũng Tàu sáng mùng 4 Tết.

Bảo đảm ổn định thị trường

Theo báo cáo tình hình giá cả thị trường và các biện pháp bình ổn giá trước và trong Tết Giáp Thìn 2024 của Sở Công thương, tính đến mùng 5 Tết, tình hình cung cầu thị trường diễn ra sôi động theo quy luật hàng năm. Thị trường trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, nguồn cung đảm bảo, giá cả các mặt hàng ít biến động (trừ mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt, rau tăng giá trong những ngày giáp Tết), không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến làm bất ổn thị trường.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, nguồn hàng phục vụ Tết dồi dào với nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu, giúp người tiêu dùng được tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá phù hợp. Tại các chợ truyền thống, hệ thống phân phối hàng hóa ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của người dân. Sức mua tăng khoảng 10-30% so với ngày thường nhưng giảm so với Tết Quý Mão 2023.

Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết được tập trung đẩy mạnh và thực hiện tốt, góp phần phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo cho thị trường ổn định trong dịp trước, trong và sau Tết. Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết được đảm bảo. BQL các chợ trên địa bàn tỉnh đã bố trí 100% lực lượng trực trong dịp Tết để giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

