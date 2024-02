Đầu năm xuống đồng, ra vườn mong ước bội thu

Sáng mùng 2 Tết, nhiều nông dân, diêm dân xuống đồng, ra vườn gửi mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ông Phan Văn Được (ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) phấn khởi ra vườn thu hoạch khổ qua sáng mùng 2 Tết.

Đã thành thông lệ, cứ sáng sớm mùng 2 Tết hàng năm, ông Nguyễn Văn Phan (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) đã ra đồng để thăm ruộng, kiểm tra lúa, be bờ, nhổ cỏ...

“Thời điểm này, lúa Đông Xuân 2023-2024 đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông nên phải thường xuyên thăm đồng để phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo năng suất, chất lượng hạt lúa. Năm qua, giá lúa ở mức cao, năng suất lúa cũng đạt nên tôi cũng mong sang năm 2024, nông dân chúng tôi có một năm bội thu”, ông Phan nói.

Ông Nguyễn Văn Phan (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) thăm ruộng sáng mùng 2 Tết.

Ông Nguyễn Văn Phương (ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền) sáng sớm mùng 2 Tết lại ra đồng theo thông lệ hàng năm. Theo chia sẻ của ông Phương, với nông dân đây là thời điểm quan trọng bởi lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông. Do đó, người nông dân phải theo sát và chăm sóc kỹ càng để điều chỉnh phân, nước kịp thời.

“Việc đồng áng chúng tôi làm hàng ngày, nhưng dịp Tết phần vì mong muốn đầu năm mọi sự thông hanh để có mùa màng bội thu, nên tôi chọn mùng 2 Tết để ra đồng. Năm nay, thời tiết tương đối ổn định, suôn sẻ nên lúa vụ Đông Xuân đang phát triển tốt, ít sâu bệnh. Mong rằng thời tiết sẽ mưa thuận gió hòa để mùa màng được tốt tươi, giá cả ổn định”, ông Phương cho hay.

Không chỉ công việc đồng áng, việc chăm sóc vườn tược của nông dân cũng tất bật ngày từ sáng sớm mùng 2 Tết. Ông Phan Văn Được (ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) cho biết, gia đình ông đã trồng khổ qua và dưa leo hơn 30 năm. Đây cũng là nguồn thu chính của gia đình, nên thành thông lệ, cứ mùng 2 Tết, ông lại ra vườn để coi sóc nước, tình hình phát triển của hoa màu và thu hoạch khổ qua, dưa leo đến lứa để bán sau Tết.

Trên diện tích 7.000m2, trung bình mỗi năm, ông Được canh tác 4 vụ khổ qua và dưa leo, cho sản lượng hơn 20 tấn, trừ chi phí, ông lãi hơn 120 triệu đồng. Ông Phan Văn Được chia sẻ: “Năm nay thời tiết thuận lợi cho rau màu phát triển, thu nhập cũng khả quan nên tôi mong năm nay thời tiết tiếp tục thuận lợi để có mùa vụ bội thu”.

Ông Phan Văn Được (ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) thăm vườn sáng mùng 2 Tết.

Ông Huỳnh Văn Thuyết, Giám đốc HTX Chợ Bến (huyện Long Điền) cho biết, HTX đang thu vụ tôm đầu năm mới. Vụ này, ước tính sản lượng thu hoạch khoảng 30 tấn, giá bán trung bình 180 ngàn đồng/kg. HTX còn có ruộng muối tổng diện tích khoảng 30ha, trong đó có 15ha muối trải bạt.

Tính đến nay, diêm dân đã thu hoạch được 3 lứa muối với năng suất 300 tấn muối trải bạt và 1 lứa muối truyền thống với năng suất 80 tấn. “Năm nay, người nuôi tôm, diêm dân kỳ vọng năm mới thời tiết thuận lợi cho sản xuất và nông dân sẽ được mùa được giá”, ông Thuyết nói.

Thu hoạch tôm tại HTX Chợ Bến (huyện Long Điền).

Hương vị tết đang ngập tràn khắp mọi miền quê, nhưng đối với người nông dân, ra đồng đầu năm cũng quan trọng như xuất hành, mở hàng buôn bán. Bà con ai nấy đều kỳ vọng năm mới mưa thuận gió hòa, sản xuất an toàn, mùa màng bội thu, giá cả ổn định để đời sống thêm sung túc, đủ đầy hơn.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU - THANH DƯƠNG