Sức mua sôi động trở lại trong ngày mùng 3, 4 Tết

Từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết một số chợ, siêu thị như: GO! Bà Rịa, Lotte Mart Vũng Tàu, chợ Vũng Tàu, chợ Rạch Dừa, chợ Bà Rịa, Co.op Mart Vũng Tàu, Bà Rịa… đã mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Người dân mua sắm tại Lotte Mart Vũng Tàu sáng mùng 4 Tết.

Có mặt tại Lotte Mart Vũng Tàu sáng mùng 4 Tết, không khí mua sắm vui chơi khá nhộn nhịp. Trên các quầy kệ, hàng hóa được nhân viên liên tục tiếp nên lúc nào cũng đầy ắp. Các mặt hàng thu hút khách nhiều nhất là khu vực thức ăn nhanh, rau củ, thực phẩm.

Người dân mua rau củ tại Lotte Mart Vũng Tàu sáng mùng 4 Tết.

Theo đại diện Lotte Mart Vũng Tàu, siêu thị mở cửa phục vụ khách hàng từ 10-21 giờ mùng 2 Tết và từ mùng 3 Tết siêu thị trở lại hoạt động bình thường. Hàng hóa tại siêu thị được bảo đảm, nhất là hàng hoá thiết yếu như lương thực, thực phẩm, giá cả không có biến động so với ngày 30 Tết cũng như những ngày trước đó.

Người dân thanh toán tiền hàng tại Lotte Mart Vũng Tàu.

Còn tại GO! Bà Rịa 11 giờ trưa mùng 4 Tết cũng khá nhộn nhịp, từ các quầy kinh doanh thức ăn nhanh, nước uống ở tầng trệt và khu vực phục vụ thức ăn nhanh của siêu thị ở tầng 1 khá đông khách.

Cũng như Lotte Mart Vũng Tàu, GO! Bà Rịa cũng mở cửa từ mùng 2 Tết. So với mùng 2 Tết, ghi nhận trong 2 ngày mùng 3 và 4 Tết, lượng khách đến tham quan, vui chơi nhộn nhịp hơn. Mặc dù khách đông nhưng các quầy hàng huy động tối đa nhân viên phục vụ nên khách không phải đợi quá lâu.

Ngoài khu vực kinh doanh thức ăn nhanh thu hút khách, tại các quầy thực phẩm, rau củ siêu thị cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng. Siêu thị đã đón và phục vụ khách địa phương và khách du lịch từ các tỉnh, thành đến mua sắm thêm thực phẩm, rau củ quả phục vụ nhu cầu hàng ngày và tham quan, vui chơi giải trí.

Người dân mua sắm tại GO! Bà Rịa sáng mùng 4 Tết.

Có mặt tại chợ Vũng Tàu sáng mùng 4 Tết, PV ghi nhận, tại khu vực cổng chính tiểu thương kinh doanh trái cây, hoa đã mở cửa buôn bán với các loại trái cây như xoài, quýt vàng, mẵng cầu, dưa… và các loại hoa cúc, lay ơn… Trong khi đó, tại khu vực kinh doanh thực phẩm tươi sống, rau củ nguồn cung khá dồi dào.

Người dân mua trái cây tại chợ Vũng Tàu sáng mùng 4 Tết.

Chị Nguyễn Thị Bích, bán trái cây chợ Vũng Tàu cho biết, từ hôm mùng 2 Tết đến nay, chị đã bán hàng trở lại. Nhìn chung sức mua tại chợ cũng nhộn nhịp, người dân đến chợ chủ yếu mua thêm trái cây tươi hoặc rau củ quả, thực phẩm. Giá trái cây tươi từ hôm mùng 2 Tết đến nay không có biến động, ổn định như thời điểm trước Tết.

Trong khi đó tại một số quán ăn sáng, cà phê cũng đã mở cửa phục vụ người dân. Lượng khách đến ăn sáng, uống cà phê cũng khá nhộn nhịp. Ghi nhận trong 3 ngày Tết, lượng khách đến các điểm ăn sáng, cà phê tăng gấp đôi so với ngày thường. Giá thức ăn, đồ uống được báo tăng thêm khoảng 3.000-5.000 đồng từ ngày 26 tháng Chạp đến nay.

Cà phê tại khu vực tầng trệt Lotte Mart Vũng Tàu đông khách trong sáng mùng 4 Tết.

Theo đánh giá của ngành công thương, nhìn chung, thị trường diễn biến theo quy luật thông thường, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, gây bất ổn thị trường. Nhu cầu tiêu dùng trên thị trường cũng nhộn nhịp, nhất là tại các siêu thị, trung tâm mua sắm; các mặt hàng được tiêu thụ nhiều vẫn chủ yếu là thực phẩm, rau củ quả, thịt bò, thủy hải sản.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU