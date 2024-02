Nhu cầu rút tiền mặt của người dân giảm mạnh

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam cho biết, tháng 1/2024, số lượng giao dịch, chuyển tiền tăng 5% so với tháng 12/2023 và tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giao dịch rút tiền mặt qua ATM trong tháng 1/2024 giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm.

Tại cây ATM của ABBank trên đường Nguyễn Thái Học (TP.Vũng Tàu), lâu lâu mới có một khách hàng vào rút tiền.

Ghi nhận của phóng viên tại một số cây ATM trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua cho thấy, lâu lâu mới có người đến rút tiền. Lãnh đạo nhiều ngân hàng cũng cho biết, giao dịch rút tiền của người dân tại các cây ATM cũng như quầy giao dịch đã giảm hẳn so với trước đây, thay vào đó là các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vài năm gần đây, sự dịch chuyển của người dân từ thanh toán bằng tiền mặt sang các hình thức thanh toán điện tử tăng cao. Năm 2023, thanh toán không dùng tiền mặt qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh 284 triệu món (tăng 160% so với năm trước) với doanh số thanh toán hơn 17,7 triệu tỷ đồng (tăng 4,7 lần so với năm trước).

Tuy nhiên, để bảo đảm thông suốt, các ngân hàng đã triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn tại các cây ATM và nguồn tiền mặt phục vụ nhu cầu rút tiền của khách.

Hiện nay, tổng số máy ATM/POS đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có 411 máy và 2.637 máy POS với mạng lưới được phân bổ rộng khắp các địa bàn thành phố, thị xã, huyện thuộc tỉnh. Mạng lưới ATM trên địa bàn hoạt động ổn định, sự cố kỹ thuật đã được khắc phục kịp thời, vì vậy không phát sinh những vấn đề gây bức xúc phản ánh trên các đơn vị truyền thông liên quan đến dịch vụ ATM trên địa bàn.

Tin, ảnh: HÀ AN