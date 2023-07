Huyện Châu Đức: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng khá

Ngày 11/7, Huyện ủy Châu Đức tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 14, Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Châu Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch như: giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.560 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng gần 2,3% so với cùng kỳ; doanh thu thương mại - dịch vụ gần 4.500 tỷ đồng, tăng hơn 4,6% so với cùng kỳ; thu ngân sách hơn 334 tỷ đồng, đạt hơn 57% dự toán và tăng hơn 16% so với cùng kỳ; kết nạp 113 đảng viên mới, đạt tỷ lệ hơn 61% so với chỉ tiêu...

Kết luận hội nghị, ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ; quan tâm chăm lo cho mục tiêu phát triển con người; tập trung thực hiện các khâu đột phá của huyện về “50% các tuyến đường giao thông được trồng hoa” và công tác giảm nghèo trong năm 2023; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ phục tốt cho yêu cầu phát triển của huyện...

TRÚC GIANG