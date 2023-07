LNG (Liquefied Natural Gas - LNG) là khí thiên nhiên hóa lỏng có thành phần chủ yếu là CH4 - methane, trong suốt, không màu, không mùi, được sản xuất bằng cách làm lạnh sâu khí thiên nhiên ở nhiệt độ khoảng -162°C để chuyển sang thể lỏng. Việc sử dụng LNG làm nhiên liệu thay thế các loại khác sẽ giảm thiểu phát thải CO2 đến 30% so với sử dụng than đá và dầu mỏ. Ở trạng thái lỏng, thể tích của LNG giảm khoảng 600 lần so với trạng thái khí, do đó dễ vận chuyển hơn. PV Gas dùng nước sông Thị Vải để tái khí hóa từ dạng lỏng.