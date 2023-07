Cần giải pháp lâu dài, cung ứng ổn định xăng dầu cho Côn Đảo

Đây là chỉ đạo của ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình cung ứng xăng trên địa bàn huyện Côn Đảo, diễn ra sáng 10/7.

Đến ngày 10/7, hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Côn Đảo đã trở lại bình thường. Trong ảnh: Khách đổ xăng tại cây xăng Huyện đội Côn Đảo.

Nguồn cung xăng, dầu đã ổn định

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công thương cho biết, trên địa bàn huyện Côn Đảo có 2 cửa hàng xăng dầu là: Huyện đội (thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hiếu) và Thu Tâm (thuộc DNTN Gas Thu Tâm).

Cả 2 DN này đều lấy nguồn xăng từ Công ty CP Tập đoàn Dương Đông. Tuy nhiên, trong tháng 6/2023, Công ty TNHH Hoàng Hiếu thực hiện thủ tục để chuyển đổi thương nhân cung cấp xăng dầu.

Trong quá trình thực hiện thủ tục, Công ty TNHH Hoàng Hiếu đã không nhập thêm xăng dầu. Bên cạnh đó, đến ngày 21/6, cửa hàng xăng dầu Huyện đội cũng rơi vào tình trạng hết xăng, riêng dầu vẫn được cung cấp bình thường.

Do cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Hiếu tạm ngưng bán xăng nên người dân đổ dồn về mua xăng tại cửa hàng Thu Tâm, làm lượng bán tăng lên 80% so với ngày thường. Trong khi đó, lượng xăng dự trữ của cửa hàng Thu Tâm cũng không còn nhiều, chỉ có thể duy trì đến ngày 28/6.

Theo lịch dự kiến tàu chở xăng dầu đến ngày 2/7 mới ra đảo. Điều này đã khiến cho người dân hoang mang, lo lắng dù trên thực tế, chưa xảy ra tình gián đoạn nguồn cung xăng dầu. Tuy nhiên, lượng xăng từ nguồn dự trữ hàng hóa phục vụ tình huống khẩn cấp trên địa bàn huyện có hạn nên chỉ cân đối một lượng nhất định để điều tiết thị trường theo hạn mức và không thể bán theo nhu cầu của người dân.

Qua rà soát tại huyện Côn Đảo chưa có kho chứa xăng dầu phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các cửa hàng xăng dầu chỉ có số lượng bồn chứa với dung tích chứa nhất định, do đó không có khả năng dự trữ nhiên liệu để cung ứng trong thời gian dài.

Về phía lãnh đạo huyện Côn Đảo, ông Huỳnh Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, đến sáng 10/7, cửa hàng xăng dầu Hoàng Hiếu vẫn chỉ bán dầu, chưa có xăng để bán. Cửa hàng Thu Tâm vẫn còn xăng dự trữ trong trạm chứa nên không gây ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu đổ xăng của người dân. Hiện DNTN Gas Thu Tâm đã nhập ổn định lượng xăng dầu, nguồn cung ổn định.

Cần có giải pháp lâu dài

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, do các cửa hàng kinh doanh xăng dầu Côn Đảo không có khả năng dự trữ nhiên liệu để cung ứng trong thời gian dài. Vào mùa mưa bão việc vận chuyển càng khó khăn hơn. Ngoài việc thiếu xăng dầu ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân còn không bảo đảm nguồn dầu cho nhà máy phát điện An Hội hoạt động.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, Sở Công thương đưa ra các giải pháp về bảo đảm nguồn dầu ổn định để cung cấp cho Nhà máy điện An Hội hoạt động 24/24 giơ,̀ không để xảy ra tình trạng thiếu điện cho đến khi có lưới điện quốc gia. UBND huyện Côn Đảo rà soát, không để xảy ra tình trạng thiếu điện, thiếu xăng dầu, bảo đảm sản xuất, kinh doanh, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, ông Lê Ngọc Khánh đề nghị Sở Công thương hỗ trợ UBND huyện Côn Đảo về điều tiết và quản lý việc kinh doanh xăng dầu. Đối với DN kinh doanh xăng dầu không đúng quy định, không đủ điều kiện hoạt động phải xử lý nghiêm.

Để khắc phục khó khăn trước mắt, hiện Côn Đảo có Kho VK102 của Quân khu 7 (gồm 2 bồn nổi 3.000m3 chưa được sử dụng) phục vụ an ninh-quốc phòng, và có bồn chứa dầu chuyên dụng của Nhà máy điện An Hội (gồm 1 bồn nổi 300m3 đang sử dụng và 2 bồn nổi 1.000m3 bị hư hỏng, đang sửa chữa, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023). Sở Công thương làm việc với Quân khu 7 nhằm hỗ trợ dự trữ thêm xăng dầu, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa bồn chứa dầu chuyên dụng của Nhà máy điện An Hội để vận hành vào giữa tháng 9/2023.

Đối với 2 bồn nổi (500m3 và 200m3) tại Trạm xăng dầu Bến Đầm-Thu Tâm, huyện Côn Đảo làm việc với DN để sửa chữa đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, huyện Côn Đảo cần xây dựng phương án đề xuất đầu tư xây dựng thêm các kho dự trữ lớn, nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho Côn Đảo.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN