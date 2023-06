85% trang trại chăn nuôi được chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh

Theo Sở NN-PTNT, trên địa bàn tỉnh đã có 6/8 địa phương cấp huyện, 11/82 địa phương cấp xã và 120 trang trại, chiếm 85% tổng số trang trại toàn tỉnh được cơ quan thú y các cấp chứng nhận là cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.

Ngành NN-PTNT cũng đang triển khai thực hiện dự án chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu hình thành 19 chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi (gồm 8 chuỗi liên kết chăn nuôi heo, 8 chuỗi liên kết chăn nuôi gia cầm và 3 chuỗi liên kết trứng gia cầm). Qua đó, bảo đảm 75% sản phẩm chăn nuôi cung ứng ra thị trường trên địa bàn tỉnh được sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm, với quy mô 396 ngàn con heo, 6,3 triệu con gia cầm và 420 ngàn con gia cầm đẻ trứng.

ĐÔNG HIẾU