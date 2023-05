Trái cây hè trễ vụ, rớt giá

Nắng nóng kéo dài làm cho nhiều loại trái cây hè trễ vụ, năng suất giảm. Cùng với đó, giá các loại trái cây cũng rớt giá so với đầu vụ.

Vụ trái cây hè năm nay trễ vụ, giá bán cũng giảm. Trong ảnh: Nông dân chăm sóc sầu riêng tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức.

Ông Đoàn Đức Hòa (ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) hiện có 2ha sầu riêng giống Ri6 và sầu riêng Thái đã vào mùa thu hoạch. Thế nhưng, do ảnh hưởng của thời tiết nên sầu riêng năm nay cho ra trái trễ hơn (khoảng 10 ngày so với trước), năng suất cũng giảm.

“Vụ sầu riêng năm nay trễ hơn do mưa trái mùa, bà con không thể siết nước. Sản lượng thu hoạch giảm 30% so với vụ trước. Mặt khác, do trễ vụ nên khi sầu riêng cho thu hoạch trùng với thời điểm rộ vụ ở miền Tây, giá cả theo đó cũng giảm theo. Hiện giá sầu riêng xô toàn vườn chỉ ở mức khoảng 47.000 đồng/kg, giảm 30.000-40.000 đồng/kg so với đầu vụ”, ông Hòa chia sẻ.

Nông dân chăm sóc măng cụt tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.

Không chỉ sầu riêng, một số loại trái cây vụ hè như: măng cụt, bơ và chôm chôm cũng trong tình cảnh tương tự. Ông Nguyễn Văn Đẳng (ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) có 2ha đất trồng bơ và măng cụt từ 7-25 năm. Vụ thu hoạch măng cụt năm nay của gia đình ông trễ khoảng 10 ngày. Tính đến thời điểm giữa tháng 5, vườn măng cụt mỗi ngày chỉ mới cho thu hoạch được vài kg. “Với năng suất như vậy, vụ mùa này vườn nhà tôi chỉ thu khoảng 2 tấn, giảm gần 40% so với mọi năm”, ông Đắng nhẩm tính.

Nguồn cung ít hơn nhưng giá bán tại vườn cũng không cao, chỉ khoảng 70.000 đồng/kg, trong khi đầu vụ có giá 100.000 đồng/kg. Đối với trái bơ dù năng suất ổn định và mới đầu vụ nhưng giá bán cũng thấp do sức mua chậm, nguồn cung dồi dào. Hiện giá bơ ở mức 25-30.000 đồng/kg, thấp hơn từ 10.000-15.000 đồng/kg so với đầu vụ.

Theo ngành NN-PTNT tỉnh, nguyên nhân khiến giá trái cây hè bấp bênh là do chưa có quy hoạch vùng cây ăn trái mùa hè chuyên canh nên hầu hết các loại trái cây này chưa có thương hiệu; việc tiêu thụ vẫn chủ yếu phụ thuộc vào thương lái. Cùng với đó, diện tích nhiều loại cây ăn trái của tỉnh những năm qua liên tục tăng nhanh mà chưa tính đến bài toán liên kết bền vững với đầu ra. Hiện toàn tỉnh có hơn 12 ngàn ha diện tích cây ăn trái, tăng hơn 3 ngàn ha so với 5 năm trước. Trong khi đó, tỉnh mới chỉ có 21 mã số vùng trồng xuất khẩu được chứng nhận đối với sầu riêng, bưởi da xanh, chuối; với tổng diện tích 663,4ha, chiếm khoảng 5% trên tổng diện tích trái cây toàn tỉnh.

Để nâng cao giá trị cho sản phẩm trái cây của tỉnh, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tiếp tục nâng cao chất lượng vườn cây bằng phương pháp sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP… Đồng thời, đẩy mạnh việc tham gia, đăng ký mã số vùng trồng - “hộ chiếu” để đưa sản phẩm trái cây của tỉnh xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

Bài, ảnh: VÂN ANH - HỒNG NAM