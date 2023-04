Xuất khẩu gặp khó

Báo cáo từ Sở Công thương cho thấy, quý I/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.726 tỷ USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh giảm sâu so với cùng kỳ như: xơ, sợi dệt sụt giảm mạnh nhất 92,42%; hàng dệt may giảm 33,73%, nguyên phụ liệu dệt, may,da giày giảm 35,24%; chất dẻo giảm 14,46%. Doanh nghiệp ngành thép cũng gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu do nhu cầu ngành xây dựng sụt giảm cùng với sức ép giá cả do nguồn cung từ Trung Quốc tăng mạnh. Do đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành hàng này cũng giảm từ 22-35%; kim loại thường khác và sản phẩm giảm 87,56%.