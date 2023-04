Cục Thống kê tỉnh cho biết, quý I/2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh là 22.056 tỷ đồng, đạt 24,9% so với dự toán, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các nguồn thu, chiếm tỷ lệ lớn vẫn là thu nội địa với 9.877 tỷ đồng, đạt 23% so với dự toán và bằng 81,7% so với cùng kỳ, trong đó, 7/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ thu của dự toán giao; kế đến là thu dầu thô 8.097 tỷ đồng, đạt 33,9% so với dự toán và bằng 82,7% so với cùng kỳ năm trước; thu xuất nhập khẩu 4.081 tỷ đồng, đạt 18,8% so với dự toán và giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá, nguồn thu - chi bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, y tế, quản lý Nhà nước trên địa bàn.

SONG BÌNH