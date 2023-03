Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp an toàn trong quá trình thi công nâng cấp tuyến luồng Cái Mép-Thị Vải.

Lực lượng chức năng sử dụng cano điều tiết bảo đảm an toàn giao thông tại dự án nâng cấp tuyến luồng Cái Mép-Thị Vải.

Điều tiết 24/24

Những ngày này, công tác thi công tại dự án nâng cấp tuyến luồng Cái Mép-Thị Vải (CM-TV) đang được chủ đầu tư đốc thúc để hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó, tuyến luồng này có mật độ tàu thuyền lưu thông dày đặc nên việc bảo đảm an toàn giao thông hàng hải vô cùng quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và nhiều cơ quan, đơn vị hữu quan.

Ông Nguyễn Thế Hanh, Trạm trưởng Trạm Điều tiết phục vụ thi công công trình nâng cấp tuyến luồng CM-TV (gọi tắt là Trạm điều tiết) cho biết, gần một tháng qua kể từ khi dự án khởi công, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ (thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam) đã bố trí lực lượng điều tiết, cảnh giới gồm 2 trạm điều tiết chính ở khu vực phao “0” và phao “17”. Mỗi ca trực có 8 người gồm một chỉ huy trưởng điều tiết; một cán bộ kỹ thuật thường trực tại Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu và 6 công nhân tại hiện trường. Đây là những người có sức khỏe tốt, chịu được sóng gió và nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cảnh giới, điều tiết bảo đảm an toàn giao thông hàng hải.

Các tàu thuyền khi lưu thông qua đây được hướng dẫn lộ trình di chuyển (đi bên phần luồng hàng hải không tổ chức thi công nạo vét) bảo đảm thông suốt, an toàn trong suốt quá trình thi công, tránh ách tắc và va chạm với các phương tiện nạo vét. Khi có tàu trên 80.000 DWT hành hải trên đoạn luồng thi công, bộ phận điều tiết thông báo và hướng dẫn phương tiện nạo vét rời vị trí thi công và nhường đường cho tàu trọng tải lớn trước một giờ. Bên cạnh đó, trạm điều tiết còn có trách nhiệm bảo đảm tàu thuyền tham gia thi công phải trưng, treo đèn, dấu hiệu, tín hiệu theo quy định để hướng dẫn tàu hành hải qua khu vực được an toàn.

Chia sẻ thêm về công việc này, ông Hà Tiến Công, Trạm Phó Trạm điều tiết thông tin, lực lượng điều tiết lưu thông tại hiện trường phải tiếp cận từng phương tiện để phát tờ rơi hướng dẫn lưu thông và hướng dẫn các phương tiện thủy nội địa hành trình, không đi tắt, giữ khoảng cách an toàn với khu vực thi công. Đây là công việc cần sự kiên trì, nhẫn nại vì thay đổi tập quán lưu thông của các ghe thuyền nhỏ không phải là chuyện dễ dàng.

“Mùa này gió chướng (gió Đông Bắc), thường có sóng to, gió lớn nên công tác cảnh giới, điều tiết tại hiện trường rất vất vả. Anh em trạm đều nghiêm túc tuân thủ lịch trực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hàng hải 24/24 và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác thi công nâng cấp luồng CM-TV”, ông Công nói.

Điều tiết, bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu thuyền trong quá trình thi công tuyến luồng Cái Mép-Thị Vải đã được các đơn vị phối hợp chặt chẽ.

Giữ an toàn tuyệt đối

Theo thống kê của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, hằng năm có khoảng 30.000 lượt tàu biển cùng khoảng 70.000 lượt tàu cao tốc cánh ngầm, phương tiện thủy nội địa lưu thông qua tuyến luồng CM-TV. Đây là tuyến luồng lớn nhất và phức tạp nhất cả nước. Để làm tốt công tác điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông, Ban Quản lý dự án hàng hải chủ trì, phối hợp với đơn vị điều tiết và đơn vị thi công lập kế hoạch thi công chi tiết của ngày hôm sau, chậm nhất trước 17 giờ hằng ngày thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm VTS, các đơn vị hoa tiêu hàng hải, các cảng trong khu vực và các đơn vị liên quan… để phối hợp thực hiện.

Song song đó, các hoa tiêu dẫn tàu phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, pháp luật hàng hải; tư vấn cho thuyền trưởng tàu biển việc tăng cường cảnh giới, hành trình thận trọng và kịp thời trao đổi thông tin liên lạc với các trạm điều tiết giao thông trên luồng. Đồng thời, lưu ý hướng dẫn, cảnh báo của các trạm, chốt điều tiết tại hiện trường và Trung tâm VTS Vũng Tàu.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc sự cố hàng hải trong khu vực thi công, phải tạm ngưng thi công, lực lượng cảnh giới hướng dẫn lực lượng thi công tập kết về vị trí neo đậu, khơi thông luồng tuyến, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực, hạn chế ảnh hưởng của tai nạn hàng hải đến phương tiện thi công công trình và phương tiện lưu thông qua khu vực thi công ở mức thấp nhất.

Nhằm bảo đảm dự án thi công đúng tiến độ, chất lượng, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ GT-VT đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị liên quan phối hợp phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, huy động đầy đủ các phương tiện máy móc, kỹ thuật bảo đảm an toàn tuyệt đối luồng tuyến cho các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công.

Bài, ảnh: PHẠM HOÀNG