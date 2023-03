Nông dân lại thất thu mùa điều

Những năm trước, điều bắt đầu cho thu hoạch từ giữa tháng 1, nhưng năm nay phải đến tháng 2 các nhà vườn mới bắt đầu thu hoạch. Nguyên nhân là do thời điểm điều ra hoa gặp mưa trái mùa kèm sương muối khiến hoa bị khô, trái non rụng nhiều. Ước tính, năng suất điều năm nay giảm từ 30-50% so với vụ thu hoạch năm ngoái.

Thu hoạch điều tại hộ gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn.

Năng suất giảm

Gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn, ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc có 2,5ha điều đang cho thu hoạch. Mọi năm thời điểm tháng 1 điều đã cho thu hoạch, nhưng năm nay trễ hơn một tháng. Năng suất cũng giảm 30% so với vụ trước.

“Thời điểm cây điều trổ hoa kết trái thì gặp mưa trái mùa kéo dài, thời tiết thường lạnh về đêm và sáng sớm khiến hoa bị khô, rụng, không đậu quả, còn những trái đậu còn non cũng không chịu nổi lạnh nên cũng rụng khá nhiều. Dự kiến năm nay gia đình tôi chỉ thu về khoảng hơn 6,2 tấn điều/2,5ha. Giá cũng ở mức thấp, chỉ khoảng 25-26 ngàn đồng/kg nên người trồng điều chúng tôi cũng thất thu nhiều”, ông Tuấn nói.

Còn gia đình ông Châu Kim Sương, ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức đang canh tác 6 sào điều cũng không khỏi lo lắng vì vườn điều năm nay may mắn lắm chỉ thu được khoảng gần 8 tạ thay vì 1,7 tấn như năm ngoái. Nếu như mọi năm, vào thời điểm này, gia đình ông ngày nào cũng tất bật đi nhặt trái điều trong vườn thì năm nay 3-4 ngày ông mới vào vườn, mỗi lần cũng chỉ được vài kg.

“Điều là cây ưa nắng, gió nếu gặp mưa trái mùa và sương muối, thời tiết lạnh kéo dài bông, trái sẽ khô và rụng. Mọi năm cây điều ra khoảng 2 đến 3 đợt hoa, người trồng điều cũng được thu hoạch 2 đến 3 đợt. Nhưng năm nay, thời tiết lạnh nhiều nên người trồng điều đến thời điểm này không còn hy vọng có thêm điều để thu hoạch đợt 2 và 3 như mọi năm. Người trồng điều thất thu càng thất thu thêm”, ông Sương nói thêm.

Nông dân không mặn mà với cây điều

Theo các chủ vườn trồng điều, cây điều khi đã cho thu hoạch không tốn nhiều chi phí chăm sóc. Tuy nhiên chi phí thuê mướn nhân công nhặt điều lại khá cao, cộng với việc giá điều thương phẩm giảm đã khiến lợi nhuận của người trồng điều ngày một giảm mạnh. Vì vậy, những năm gần đây nhiều hộ trồng điều trên địa bàn tỉnh đã và đang dần phá bỏ diện tích điều để chuyển qua trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Ông Châu Kim Sương chăm sóc vườn điều của gia đình.

Ông Đỗ Chí Khởi, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Châu Đức thông tin, là vùng trồng điều lớn thứ 2 của tỉnh sau huyện Xuyên Mộc, với 1.866ha, nhưng những năm gần đây, diện tích trồng điều trên địa bàn huyện liên tục giảm mạnh do cây già cỗi, năng suất giảm, lợi nhuận thấp nên nông dân chặt bỏ.

Thời gian qua, huyện đã tìm các biện pháp hỗ trợ nông dân tìm một số giống cây mới có thị trường tiêu thụ tốt, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Đồng thời khuyến cáo các hộ trồng điều tập trung chăm sóc, đầu tư vào diện tích trồng điều đang cho năng suất ổn định, tránh tái đầu tư vào những vùng đất cằn cỗi, kém hiệu quả.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 7.859ha diện tích trồng điều, giảm gần 150ha so với năm 2022. Mặc dù điều là loại cây được trồng ở nhiều vùng đất do đặc tính dễ phát triển, ít tốn công chăm sóc do chịu được nắng, hạn nhưng lại “nhạy cảm” với thời tiết lạnh nên dễ bị dịch bệnh dẫn tới mất mùa.

Theo ngành nông nghiệp, không phải vùng đất trồng điều nào cũng có thể chuyển đổi sang trồng loại cây khác được, bởi nếu chuyển sang những loại cây trồng ưa nước nhiều, đất tơi xốp thì không thể phát triển được.

Vì vậy, trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp đang triển khai các biện pháp hỗ trợ nông dân như tái canh giống điều cao sản hoặc giống cây mới phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Đồng thời, khuyến cáo các hộ trồng điều tập trung chăm sóc diện tích đang cho năng suất ổn định, không trồng mới diện tích đất cằn cỗi, không phù hợp với cây điều.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU