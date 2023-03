Phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách

Qua khảo sát các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) cho thấy, hầu hết đều sử dụng đúng mục đích, trả lãi và nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa đồng vốn, các hộ vay mong muốn được nâng mức cho vay.

Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam kiểm tra việc cho vay vốn tại xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc) ngày 24/3.

Chất lượng tín dụng kiểm soát tốt

Cuối tuần qua, hàng chục hộ dân xã Hoà Hưng (huyện Xuyên Mộc) có mặt từ rất sớm tại UBND xã làm thủ tục nhận vốn vay ưu đãi từ NHCSXH.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc cho biết, hiện nay phòng giao dịch đang triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách. Trong đợt giải ngân lần này, phòng giao dịch tập trung chủ yếu vào 2 chương trình là giải quyết việc làm và nước sạch vệ sinh môi trường, nâng tổng dư nợ cho vay các chương trình tại xã Hòa Hưng đến nay lên gần 36 tỷ đồng với 708 hộ vay vốn. Nếu tính chung toàn huyện Xuyên Mộc, đến nay, tổng dư nợ đạt gần 736 tỷ đồng với gần 15.300 hộ đang còn dư nợ.

Qua khảo sát cho thấy, nhìn chung, các hộ gia đình được vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi và nợ gốc đúng hạn theo Hợp đồng tín dụng.

Bà Bùi Thị Bích Phượng (xã Xuyên Mộc) khoe, bây giờ gia đình tôi được sử dụng nước sạch mỗi ngày rồi, không cần phải dùng lu, thau hứng nước mưa cất dành sử dụng như trước nữa. Bà Phượng cho biết, có được nguồn nước sạch sử dụng là nhờ cách đây hơn 2 năm, gia đình bà được vay 20 triệu đồng của NHCSXH từ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường. Từ nguồn vốn vay đó, gia đình bà lắp đặt đường ống, bể chứa, công trình vệ sinh khép kín.

Theo ông Lê Văn Trương, Giám đốc NHCSXH tỉnh, trong thời gian qua, các phòng giao dịch NHCSXH đã tích cực giải ngân vốn vay ưu đãi đến với bà con. Tính đến cuối tháng 3/2023, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ước đạt gần 4.000 tỷ đồng, cho 75.686 hộ vay; tăng gần 146 tỷ đồng, so với đầu năm. Dư nợ bình quân đạt 51,7 triệu/hộ vay vốn, tăng 1,3 triệu/hộ vay vốn so với đầu năm.

Chất lượng tín dụng được chi nhánh kiểm soát tốt. Nợ quá hạn và nợ khoanh gần 5,8 tỷ đồng, giảm 70 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 0,15%/tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 467 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,01%/tổng dư nợ, giảm 137 triệu so với đầu năm; Nợ khoanh gần 5, 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,14%/tổng dư nợ, tăng 67 triệu đồng so với đầu năm.

Mức cho vay bình quân còn thấp

Theo NHCSXH tỉnh, các chương trình cho vay đã mang lại hiệu quả giúp giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Từ việc sử dụng vốn vay của NHCSXH, các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã có cách nghĩ, cách làm mới, có suy nghĩ tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay một số chương trình như: nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm… còn hạn chế nên phân bổ nguồn vốn cho vay vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn.

Mặt khác, mức cho vay bình quân một hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và suất đầu tư cho vay một lao động vay vốn chương trình giải quyết việc làm vẫn còn thấp, điều đó dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Chẳng hạn, suất đầu tư cho vay vốn chương trình giải quyết việc làm tối đa hiện nay chỉ 100 triệu đồng/1 lao động. Còn chương trình nước sạch hoặc vệ sinh môi trường 10 triệu đồng/1 chương trình.

Trước tình hình đó, mới đây, tại buổi giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay tại xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc) do ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam làm trưởng đoàn, ông Trần Phú Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng đề nghị, NHCSXH nâng mức vay cho bà con, qua đó tạo điền kiện để họ có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất, đầu tư thêm cây trồng, con giống…

Về phía NHCSXH tỉnh cũng đề nghị bổ sung thêm đối tượng vay chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở thành thị và nâng mức cho vay lên tối thiểu từ 20 triệu đồng/công trình.

Bài, ảnh: PHAN HÀ