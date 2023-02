Khơi thông dòng vốn vào bất động sản

Giao dịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu giảm đột ngột Theo ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng, thị trường BĐS quý IV năm 2022 có sự sụt giảm rất mạnh so với kỳ trước. Cụ thể thị trường đất nền có mức sụt giảm khá mạnh, lượng giao dịch giảm gần 31% so với kỳ trước. Nhà ở riêng lẻ với mức giảm thậm chí còn nhiều hơn so với đất nền, lượng giao dịch gần 45% so với kỳ trước. Đối với căn hộ chung cư có mức giảm mạnh nhất với lượng giao dịch giảm gần 77% so với kỳ trước. Từ đó cho thấy căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ loại hình BĐS chịu biến động nhiều hơn so với các loại hình còn lại. Như vậy, cũng như các địa phương khác, thị trường BĐS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mức sụt giảm sau một số những biến động chung như vụ việc của các DN BĐS phát hành trái phiếu mang tính rủi ro cao và hiện tại phải đứng trước việc đáo hạn trái phiếu. Ngoài ra, nhiều DN BĐS lớn có cơ cấu nợ vay quá cao gây ảnh hưởng lớn đến cả thị trường BĐS. Cùng với đó là việc siết tín dụng BĐS, các dự thảo chính sách thuế mới đối với việc sở hữu nhiều BĐS… là những nguyên nhân tác động đến thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh một cách mạnh mẽ.