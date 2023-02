Xác định rõ động lực, lợi thế cạnh tranh để phát triển bền vững

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phương châm phát triển tỉnh toàn diện, là cửa ngõ ra biển của vùng Đông Nam Bộ và của quốc gia, đến năm 2030 trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á; trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế. Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh tập trung thực hiện 4 đột phá phát triển. Đó là, hoàn thành các tuyến giao thông kết nối vùng và liên vùng, phát triển mạnh mẽ hệ thống cảng biển; hình thành trung tâm logistics cấp quốc gia, thành lập khu thương mại tự do tại Cái Mép Hạ; hình thành các đô thị du lịch, định vị Bà Rịa-Vũng Tàu là trung tâm vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng xứng tầm quốc tế; hình thành các KCN công nghệ cao để thu hút các nhà đầu tư và nguồn nhân lực trong các ngành sản xuất tiên tiến, sử dụng công nghệ hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng. Trong đó, tập trung vào hệ thống đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu; hệ thống metro kết nối các trung tâm đô thị, hệ thống monorail kết nối các đô thị du lịch ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu; sân bay chuyên dùng Gò Găng và sân bay chuyên dùng Đất Đỏ; hiện đại hóa hệ thống hạ tầng đô thị và các công trình hạ tầng khác… Bà Rịa-Vũng Tàu hướng tới sự phát triển năng động và bền vững, trên cơ sở bảo đảm các yếu tố then chốt: “Hạ tầng tốt, môi trường tốt, nhân lực tốt”. Tỉnh cũng tiếp tục phát triển Côn Đảo hoàn thiện mô hình khu du lịch quốc gia, trở thành đô thị du lịch sinh thái biển đảo. Đồng thời, sẽ tạo lập môi trường sống an toàn, trong lành, có chất lượng cao; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, kinh tế phát triển hiệu quả theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, trung hòa carbon và thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0”…