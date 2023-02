Hỗ trợ nông dân tiêu thụ cam

Ngày 16/2, thông tin từ Tập đoàn Central Retail cho biết, trước tình trạng cam sành rớt giá mạnh, Central Retail đã triển khai chương trình “Đồng hành cùng nông dân” với cam kết tiêu thụ hàng cho nông dân Vĩnh Long nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Người dân mua cam sành trong chương trình “Đồng hành cùng nông dân” tại siêu thị GO! Bà Rịa sáng 16/2.

Theo đó, từ ngày 15/2, hệ thống siêu thị GO!, Big C của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam triển khai chương trình này và áp dụng mức giá bán không lợi nhuận đối với sản phẩm cam sành nhằm tạo điều kiện để khách hàng chung tay hỗ trợ người nông dân trong thời điểm khó khăn.

Hiện giá bán cam sành tại khu vực miền Nam, trong đó có siêu thị GO! Bà Rịa là 10.900 đồng/kg (đã bao gồm chi phí vận chuyển). Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá bán cam sành 12.900 đồng/kg (đã bao gồm chi phí vận chuyển).

Với chương trình “Đồng hành cùng nông dân”, các siêu thị GO!, Big C cam kết tiêu thụ khoảng 25 tấn cam sành, trong đó GO! Bà Rịa sẽ tiêu thụ khoảng 5 tấn cam. Dịp này, GO!, Big C còn giới thiệu thêm các sản phẩm chế biến từ cam sành như: nước ép cam, các loại bánh kèm cam tươi.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU