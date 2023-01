Mong mùa màng bội thu, được mùa - được giá Diêm dân Nguyễn Minh Chánh (phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) ra đồng sản xuất vụ muối đầu năm. Đầu Xuân Quý Mão 2023, nhiều nông dân, diêm dân trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực xuống đồng sản xuất vụ mùa, phần vì để kịp lịch thời vụ, phần mong muốn “lấy may” để cả năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ. Phong tục ra đồng cúng đầu năm luôn được diêm dân trên địa bàn tỉnh duy trì hàng năm. Tùy vào từng gia đình để chọn ngày ra đồng bắt đầu công việc, song đa số sẽ chọn ra đồng từ mùng 2 và đến mùng 4 Tết, ai ai cũng kỳ vọng vào năm mới sẽ thuận lợi “được mùa được giá”. Thời tiết tốt cùng với giá muối đang ở mức cao nên bà con diêm dân đều tranh thủ ra đồng sớm để dọn dẹp ruộng chuẩn bị cho vụ mùa mới. Hiện muối đang có giá khoảng 2,5 triệu/tấn (muối thường) và 3 triệu/tấn (muối bạt), đây được xem là mức cao nhất từ trước tới nay. Do vậy, diêm dân rất phấn khởi, kì vọng cho vụ mùa sắp tới sẽ đạt năng suất cao, giá cả ổn định như hiện nay để diêm dân có động lực duy trì nghề truyền thống. Ông Nguyễn Văn Phương (ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền) xuống đồng từ mùng 2 Tết với kì vọng một vụ mùa bội thu. Trong khi đó, nông dân tại xã An Nhứt (huyện Long Điền) cũng tranh thủ xuống đồng thăm ruộng, chăm sóc cho vụ Đông-Xuân, đây được xem là vụ mùa quan trọng nhất trong năm bởi sản lượng và giá cả luôn ở mức cao. Do đó, nông dân phải theo sát và chăm sóc kỹ càng để điều chỉnh phân, nước kịp thời để bảo đảm lúa đạt năng suất tốt nhất, phần vì mong muốn đầu năm mọi sự “hanh thông” để có mùa màng bội thu. Đến thời điểm hiện nay, thời tiết tương đối ổn định, suôn sẻ, nên vụ lúa vụ Đông-Xuân của nông dân đang phát triển tốt, ít sâu bệnh, được xem là tín hiệu tích cực trong đầu năm mới cho người dân.