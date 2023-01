Đầu năm xuống đồng, mở biển

Sáng mùng 2 Tết, nông dân, ngư dân, diêm dân trên địa bàn tỉnh đã nô nức xuống đồng sản xuất vụ mùa, phần vì để kịp lịch thời vụ, phần mong muốn “lấy may” để cả năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ.

Đã thành thông lệ, cứ sáng sớm ngày mùng 2 Tết hàng năm, ông Nguyễn Văn Phương, ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền lại xuống đồng để thăm ruộng, kiểm tra lúa, be bờ, nhổ cỏ....với quan niệm “lấy vía” đầu năm.

Theo chia sẻ của ông Phương, phần vì đây là thời điểm quan trọng bởi lúa đã làm đòng được 2 tháng, đang ở giai đoạn chuẩn bị trổ. Do đó, người nông dân phải theo sát và chăm sóc kĩ càng để điều chỉnh phân, nước kịp thời để đảm bảo lúa đạt năng suất tốt nhất, phần vì mong muốn đầu năm mọi sự “thông hành” để có mùa màng bội thu, nên ông chọn ngày mùng 2 đầu năm để ra đồng.

Năm nay, thời tiết tương đối ổn định, suôn sẻ nên 6 sào lúa vụ Đông Xuân của gia đình ông Phương đang phát triển tốt, ít sâu bệnh. “Mong rằng năm nay thời tiết sẽ mưa thuận gió hoà để mùa màng được tốt tươi, giá cả ổn định để bà con nông dân tăng thêm nguồn thu nhập”, ông Phương cho hay.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, thuận gió, diêm dân Nguyễn Minh Chánh, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa ra đồng sản xuất vụ muối đầu năm. Năm nay, muối đang tăng cao kỷ lục, ai ai cũng kỳ vọng vào năm mới sẽ thuận lợi “được mùa được giá”. Ông Chánh cho biết, năm nào cũng vậy, phong tục ra đồng cúng đầu năm của diêm dân luôn được duy trì và tùy vào từng gia đình để chọn ngày ra đồng bắt đầu công việc.

Tuy nhiên, đa số bà con diêm dân sẽ kéo ra đồng từ mùng 2 và đến mùng 4 Tết. Thời tiết tốt cùng với giá muối đang ở mức cao nên bà con diêm dân đều tranh thủ ra đồng sớm để dọn dẹp ruộng chuẩn bị cho vụ mùa mới. Hiện giá muối đang có giá khoảng 2,5 triệu/tấn (muối thường) và 3 triệu/tấn (muối bạt), đây được xem là mức cao nhất từ trước tới nay. Do vậy, diêm dân rất khấn khỏi, kì vọng cho vụ mùa sắp tới sẽ đạt năng suất cao, giá cả ổn định như hiện nay để diêm dân có động lực duy trì nghề truyền thống làm muối.

Hàng năm, tại làng chài xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc cứ vào sáng mùng 2 Tết, ngư dân ở địa phương lại đưa thuyền thúng ra khơi đánh bắt hải sản. Ghi nhận tại bờ biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận ngay từ sáng sớm mùng 2 Tết Nguyên đán, không khí kéo lưới, mua bán hải sản đã diễn ra rất nhộn nhịp. Mở đầu cho chuyến biển đầu năm mới, ai cũng cầu mong một năm thuận buồn, xuôi gió, mùa khai thác mới bội thu.

Ngư dân xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc phấn khởi với chuyến biển đầu năm.

Những chiếc ghe của ngư dân hành nghề lưới nổi và nghề câu mực sau một đêm đánh bắt đưa vào bờ những giỏ cá và mực tươi rói. Những ngư dân kì cựu ở đây cho biết, nghề thuyền thúng đánh bắt hải sản thường hoạt động cách bờ khoảng 5 hải lý trở vào, hải sản thu được chủ yếu là ghẹ, ốc và các loại cá nhỏ.

Ai ai cũng phấn khởi, mong một năm đánh bắt sẽ mưa thuận, gió hòa.

Ngư dân Hoàng Văn Hiệp, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc cho biết, ghe của ông bắt đầu ra khơi vào khoảng 3 giờ sáng mùng 2 Tết, sau khoảng 5 tiếng đánh bắt, hơn 7 giờ sáng ghe đã vào bờ. Trung bình mỗi chuyến đi như vậy, ông thu hoạch được từ 20-30 kg hải sản các loại. Hải sản sau khi được gỡ ra khỏi lưới, khách du lịch mua ngay tại bãi nên gia đình ông không cần phải ra chợ để bán. Sau mỗi chuyến đi biển, trung bình mỗi người đi thúng, ghe thu nhập từ 1-2 triệu đồng, cao gấp đôi so với ngày thường. “Sau 2 năm dịch bệnh, việc đánh bắt hải sản cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, ngư dân chúng tôi chỉ có một ước mong đó là năm mới mọi chuyến ra khơi đều thuận buồn xuôi gió, hải sản đánh bắt luôn đầy ghe là vui mừng rồi”, ông Hiệp mong muốn.

Ngư dân xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc gỡ lưới sau chuyến đánh bắt đầu năm.

Hương vị tết đang ngập tràn khắp mọi miền quê, nhưng đối với người nông dân, ra đồng đầu năm cũng quan trọng như xuất hành, mở hàng buôn bán. Bà con ai nấy cũng đều kỳ vọng năm mới mưa thuận gió hòa, sản xuất an toàn, mùa màng bội thu, giá cả ổn định.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC