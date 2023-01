NCSP tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy và ứng cố sự cố môi trường

Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PC07) và Phòng An ninh nội địa (PA02), Công an tỉnh vừa tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng cứu sự cố môi trường tại Nhà máy Xử lý Khí Nam Côn Sơn, xã An Ngãi, huyện Long Điền.

Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PC07) và Phòng An ninh nội địa (PA02), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng cứu sự cố môi trường.

Ngoài Đội phòng cháy cơ sở Nhà máy Xử lý Khí Nam Côn Sơn, buổi diễn tập có sự tham dự của cán bộ chiến sĩ PC07, PA02.

Tình huống giả định là một phương tiện flycam đang bay phía ngoài vào khu vực sản xuất của nhà máy và gây cháy tại khu vực này. Đám cháy nhanh chóng phát triển rộng, tỏa ra nhiều khói, khí độc và có nhiệt độ cao. Trong quá trình chữa cháy, 1 người bị ngất do tác động của bức xạ nhiệt. Sau khi khẩn trương chữa cháy, các lực lượng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, xử lý thành công sự cố môi trường và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Việc tổ chức diễn tập là hoạt động thiết thực để NCSP đánh giá kết quả công tác tổ chức, năng lực, khả năng thực hiện nghiệp vụ tại đơn vị cơ sở; đồng thời là cơ hội để các đơn vị liên quan giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống khủng bố, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng cứu sự cố môi trường đối với công trình khí.

Thông qua buổi diễn tập, NCSP chủ động tăng cường phòng ngừa và xử l‎ý các tình huống sự cố ngay từ ban đầu, không để dẫn đến diễn biến phức tạp vượt tầm chủ động kiểm soát và xử lý.

Tin, ảnh:NHẬT MINH