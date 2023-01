Bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Quý Mão 2023

Theo Công ty Điện lực Bà Rịa -Vũng Tàu, trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão và cả năm 2023, Công ty bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện triển khai thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, trong đó từ 0 giờ ngày 20/1 (ngày 29 tháng Chạp) đến hết 24 giờ ngày 26/1 (mùng 5 Tết) không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. Công ty cũng phân công trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh; bố trí máy phát điện diezen dự phòng nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, tin cậy tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của tỉnh; tách các tụ bù lưới điện trung áp không cần thiết, đảm bảo không để quá bù lưới trung áp gây công suất phản kháng phát ngược từ lưới điện phân phối lên lưới điện truyền tải trong các ngày nghỉ Tết.

Công nhân Điện lực Long Điền sửa chữa, bảo trì thiết bị tại trạm biến áp 110kV An Ngãi (huyện Long Điền).

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm vận hành lưới được an toàn, tin cậy, cấp điện ổn định, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và phòng ngừa sự cố lưới điện, tai nạn điện trong dân có thể xảy ra, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo người dân sử dụng điện đúng cách để đảm bảo an toàn điện. Trong đó, lưu ý người dân không nên thả bóng bay bắn pháo kim tuyến, pháo hoa, đồ chơi - thiết bị bay gần đường dây, thiết bị lưới điện và trạm điện; dựng ăng-ten, cây nêu, buộc dây phơi, biển quảng cáo, băng rôn khẩu hiệu, giàn giáo xây dựng... gần hoặc có khả năng đổ, bay, rơi... vào đường dây và công trình điện; cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện vào ổ cắm; sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc, để phòng quá tải dây và ổ cắm gây cháy nổ; không để rò rỉ điện khi lắp đèn trang trí, quảng cáo... trong nhà, ngoài đường, nơi đông người; sử dụng các thiết bị điện bảo đảm an toàn và đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra kỹ thiết bị điện trước khi đưa vào sử dụng. Khi phát hiện rò rỉ điện, điện tiêu thụ tăng cao bất thường..., khách hàng gọi ngay tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện 1900.1006-1900.9000.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU