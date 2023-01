Thông điệp xanh từ đường hoa TX. Phú Mỹ

Sau gần 1 tháng thi công, ngày 19/1 (28 Tết) đường hoa Trần Hưng Đạo (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) chính thức mở cửa phục vụ người dân và khách du lịch tham quan, chụp ảnh. Đây là năm đầu tiên, TX. Phú Mỹ thực hiện đường hoa vào dịp Tết Nguyên đán. Đường hoa không chỉ trưng bày các loại hoa đẹp, thiết kế các mô hình, tiểu cảnh sinh động mà còn gửi đi một thông điệp phát triển kinh tế xanh từ TX. Phú Mỹ.

Ngay từ sáng 28 Tết sau khi mở cửa đã có hàng trăm lượt người dân trên địa bàn thị xã đến tham quan, chụp hình.

Đường hoa Trần Hưng Đạo (TX. Phú Mỹ) rực rỡ với nhiều loại hoa đẹp, tiểu cảnh độc đáo

Đường hoa được tổ chức trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) với chiều dài 280m. Với chủ đề “Phú Mỹ chào xuân” đường hoa gồm 11 mô hình độc đáo, thể hiện nét đặc trưng của mùa xuân, của đô thị cảng biển gồm: Phú Mỹ chào xuân; đoàn thuyền xuân; đại cảnh vườn hoa treo; vòng hoa xoay; Phú Mỹ đô thị cảng biển; cung đường xuân; check in tài lộc - check in facebook; mô hình én xuân - quầy thư pháp; check in Phú Mỹ 2023; check in trái tim và mô hình cổng khúc nhạc xuân. Các mô hình, tiểu cảnh được thực hiện công phu với hàng ngàn loại hoa đẹp, rực rỡ như hoa cúc, hoa mào gà, hướng dương, mai, đào, hoa lan, hoa hồng… Xuyên suốt đường hoa còn có những chú mèo xinh xắn với nhiều hình thù, kích thước và biểu cảm khác nhau.

Đường hoa của TX. Phú Mỹ có chủ đề "Phú Mỹ chào xuân" chính thức mở cửa từ ngày 28 Tết

Khi bước vào đường hoa, người dân và du khách đã không khỏi ngỡ ngàng bởi mô hình cổng khúc nhạc xuân. Đây là tập tập của nhiều mô hình được cách điệu như: cây đàn, thuyền hoa, hoa mai, cây xanh cách điệu cây quà tặng, các chú mèo linh vật đang nô đùa vui chơi trên đồi hoa… Vào bên trong đường hoa, đáng chú ý là sự kết hợp của tổ hợp 3 cụm mô hình: chào xuân, đoàn thuyền xuân và đại cảnh vườn hoa treo tạo thành một tổng thể rực rỡ về màu sắc với bố cục thấp, trung, cao hài hòa. Điểm nhấn đường hoa là đại cảnh vườn hoa treo lấy ý tưởng từ những đóa hoa vươn mình tỏa hương mạnh mẽ. Theo đó, các tiểu cảnh được tạo hình đế là các tầng hoa 3 cấp độ, 6 trụ hoa mang ý nghĩa là đơm hoa kết trái, lộc mùa xuân liên kết hệ khung tạo hình thành một thể vững chắc. Tông màu chủ đạo được chọn là sắc đỏ, vàng của Tết nổi bật. Mô hình chào xuân với phông nền là các sóng hoa tre đầy màu sắc chưng hoa tầm cao giúp cho khung hình thêm đẹp.

Đường hoa lung linh về đêm

Điều đặc biệt nhất của đường hoa Trần Hưng Đạo chính là sự khắc họa những tiềm năng, thế mạnh kinh tế của thị xã qua các mô hình trưng bày hoa. Từ đó tạo nên sự sinh động, nét riêng độc đáo cho đường hoa Phú Mỹ. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho biết, đây là năm đầu tiên TX. Phú Mỹ tổ chức đường hoa vào dịp Tết Nguyên đán. Đường hoa có chủ đề “Phú Mỹ chào xuân” thể hiện tinh thần lạc quan, sự đồng lòng của người dân và chính quyền hướng tới một năm mới vui vẻ hơn, bình an hơn, thích nghi với tình hình bình thường mới để phục hồi và phát triển kinh tế.

Đường hoa của TX. Phú Mỹ truyền tải thông điệp phát triển xanh, bền vững

Đường hoa hội tụ hàng chục ngàn chậu hoa đẹp các loại. Và thể hiện các hình ảnh quen thuộc trong những ngày Tết với: hoa mai, hoa đào, bánh chưng bánh tét bên dưa hấu đỏ đều được thể hiện đầy đủ trên đường hoa. Ngoài ra còn có hệ cây xanh treo rũ tạo cảm giác tươi mát với thông điệp phát triển xanh bền vững trong tất cả các ngành nghề của tỉnh, của TX. Phú Mỹ như: công nghiệp dịch vụ, du lịch, phát triển hạ tầng... Đặc biệt, đường hoa đã khắc họa rõ những tiềm năng, thế mạnh của TX. Phú Mỹ trong đó có điểm nhấn là mô hình “Phú Mỹ đô thị cảng biển”. Đây là cụm mô hình thể hiện nhịp điệu phát triển đô thị không ngừng của Phú Mỹ. Mô hình làm nổi bật hình ảnh đô thị cảng biển Phú Mỹ từ đó nhằm khẳng định Phú Mỹ là điểm đến hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển và con người thân thiện.

Ngoài ra, nhằm đa dạng không gian thưởng ngoạn, đường hoa còn thiết kế thay đổi cung đường dạo với hệ thống đường khung dẫn đa màu. Hai bên là các thảm hoa nhiều màu sắc cùng một số mô hình nhỏ, điểm dừng chân tạo điểm nhấn. Tất cả khu vực trang trí, tiểu cảnh đều có hệ thống led chạy viền tạo hình xuyên suốt. Do đó, khi đêm xuống đường hoa vẫn lung linh, rực rỡ.

Đường hoa Trần Hưng Đạo sẽ mở cửa từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Quý Mão.

Bài, ảnh: QUANG VŨ