Thị trường giò chả, bánh chưng tăng giá nhẹ

Những ngày giáp Tết, từ chợ cóc đến siêu thị, giò chả, bánh chưng được bày bán khá nhiều. Sức mua tăng so với vài ngày trước đây, giá cũng tăng nhẹ từ 10-30 ngàn đồng so với ngày thường.

Sáng 19/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) có mặt tại một số gian hàng kinh doanh giò chả, bánh chưng chợ Vũng Tàu cho thấy, lượng khách đến mua hai mặt hàng này tăng so với vài ngày trước. Bà Nguyễn Thị Nụ (phường 1, TP. Vũng Tàu) cho biết, sáng nay tranh thủ đi chợ bà ghé tiệm bán bánh chưng, giò chả quen ở chợ Vũng Tàu để mua 2 cặp bánh chưng cho gia đình. “Năm nào tôi cũng mua bánh chưng chỗ quen tại chợ Vũng Tàu. Bánh chưng ở đây rất ngon, bánh dền, giá cũng khá mềm”, bà Nụ nói.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh giò chả, bánh chưng tại chợ Vũng Tàu, năm nay giá bánh chưng vẫn khá ổn định và đa dạng, đáp ứng được mọi nhu cầu của người tiêu dùng, giá bánh chưng 90-100 ngàn đồng/cái.

“Thông thường các ngày 28-29 Tết, mọi người mới “đổ xô” đi mua bánh chưng nhiều, để có được bánh mới, ngon. Dịp Tết, nhu cầu mua bánh chưng tăng gấp 2-3 lần ngày thường nên gia đình tôi cũng gói tăng thêm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Bánh chưng khi luộc chín được ép kỹ và hút chân không nên bánh chắc và bảo quản được lâu”, chị Hồng nói.

Người dân chọn mua bánh chưng, giò chả tại chợ Vũng Tàu sáng 19/1 (nhằm 28 tháng Chạp).

Tại các siêu thị, bánh chưng cũng được bày bán nhiều, bánh được hút chân không và được trang trí, sắp đặt khá đẹp mắt, giá được bình ổn.

Không chỉ bánh chưng, thời điểm này, giò chả cũng thu hút người tiêu dùng mua sắm. Ghi nhận tại các điểm kinh doanh giò chả trên địa bàn tỉnh cho thấy, thời điểm này, sức mua giò chả đã tăng mạnh so với ngày thường. Giá các loại giò chả cũng tăng từ 20-30 ngàn đồng/kg so với ngày thường. Theo các tiểu thương, nguyên nhân khiến giá giò chả tăng là do nguyên liệu làm giò chả là thịt heo, thịt bò tăng, giá nhân công tăng. Giá giò lụa thời điểm này dao động từ 150-180 ngàn đồng/kg, giò bò từ 280-300 ngàn đồng/kg, giò thủ từ 150-190 ngàn đồng/kg, giá sản phẩm tùy vào chất lượng và chỗ bán.

Riêng các sản phẩm này của các thương hiệu nổi tiếng như Như Lan, Vissan… có giá khá cao. Đơn cử như các sản phẩm của Như Lan có giá: giò lụa 300 ngàn đồng/kg, Vissan giá 230 ngàn đồng/kg.

Theo các cơ sở giò chả, bánh chưng thì từ ngày 26 tháng Chạp sức mua các sản phẩm bánh chưng, giò chả tăng mạnh nên các cơ sở này đều dự trữ nguyên liệu và tăng nhân công để phục vụ nhu cầu của thị trường. Theo đại diện cơ sở kinh doanh giò chả, bánh chưng Thùy Dương (phường 10, TP. Vũng Tàu), dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dự kiến cơ sở sản xuất khoảng 2 ngàn chiếc bánh chưng và 1 tấn giò chả. Vì vậy, để có nguyên liệu sản xuất đạt chất lượng, ngay từ cuối tháng 10, cơ sở này đã đi gom hàng và đặt trước để thu mua. Trong đó, 80% nguyên liệu như lá dong, lạt gói... được lấy ngoài Bắc, riêng nếp để làm bánh, được sử dụng 100% nếp cái hoa vàng của miền Bắc. Tính đến thời điểm này, sức mua bánh chưng đã tăng mạnh, cơ sở của bà phải tăng cường nhân công để gói bánh, luộc bánh.

Bài, ảnh: SONG BÌNH