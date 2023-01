Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Nhằm bảo đảm thông quan hàng hóa nhanh chóng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngành hải quan tạo thuận lợi và giảm thời gian thông quan hàng hóa tối đa cho các DN xuất nhập khẩu.

DN làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

Có mặt tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ vào những giáp Tết, đúng lúc bà Hoàng Mai Yến Phương, nhân viên Phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt Nam đang làm thủ tục kiểm hóa hàng luồng đỏ. Bà Phương cho biết, mỗi tháng DN mở khoảng 500 tờ khai, chủ yếu là luồng xanh, luồng vàng và rất ít luồng đỏ, chỉ từ 4-5 tờ khai. Tuy nhiên, thủ tục thông thoáng, thời gian nhanh thông quan lô hàng luồng đỏ chỉ tính bằng giờ chứ không phải tính bằng ngày như trước đây.

Cùng đó, trong những ngày lễ, Tết những vướng mắc phát sinh từ phía DN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu đều được hải quan tiếp nhận và cử cán bộ công chức trực tiếp giải đáp, hướng dẫn tận tình. Do đó, mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty đều được thực hiện thuận lợi.

Ông Thái Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ cho biết, với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của DN, Cục Hải quan tỉnh đã chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc phân công bố trí cán bộ công chức trực tại các điểm thông quan suốt kỳ nghỉ Tết.

Cụ thể, tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh và các đơn vị trực thuộc luôn bố trí lãnh đạo trực để kịp thời chỉ đạo xử lý các phát sinh. Các ca trực thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày, để lãnh đạo cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông quan hàng hóa cho DN thông suốt. “Với tinh thần làm việc xuyên Tết, chúng tôi sẽ trực 24/7. DN gặp bất cứ khó khăn vướng mắc từ đơn hàng nào sẽ được công chức, cán bộ hải quan phục vụ, tháo gỡ”, ông Nam nhấn mạnh.

Tương tự, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép, ông Trần Công Tuấn, Chi cục trưởng cho biết, đơn vị đã bố trí các ca, kíp trực Tết như ngày thường và tăng cường thêm các công chức phân công trực 24/24 giờ. Đơn vị sẽ bảo đảm chuyên môn và giải quyết kịp thời thủ tục hải quan cho các DN, không để ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trong những ngày nghỉ Tết. Để thuận lợi cho DN liên hệ khi có công việc đột xuất, đơn vị còn lập các group qua zalo làm đầu mối để cung cấp danh sách và số điện thoại cán bộ công chức trực, các thông tin cập nhật hàng ngày để DN liên hệ thực hiện.

“Mặc dù thủ tục hải quan rất thông thoáng nhưng chúng tôi vẫn phải kiểm soát chặt chẽ, đồng thời áp dụng quản lý rủi ro đối với các DN để phòng, chống buôn lậu. Nhất là đối với các DN mới thành lập thì cần phải kiểm tra kỹ hơn”, ông Tuấn thông tin.

Theo ông Lê Văn Thung, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Cục đã chỉ đạo các đơn vị phải tạo thuận lợi và giảm thời gian thông quan hàng hóa tối đa cho các DN xuất nhập khẩu, nhất là trong các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng vẫn trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, cảnh giác cao trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại theo các kế hoạch đã vạch ra từ đầu năm và các tháng giáp Tết. Đồng thời, các đơn vị quan tâm, nhắc nhở cán bộ công chức nghỉ Tết lành mạnh, an toàn bảo đảm công tác an toàn an ninh cơ quan, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh cơ quan. Sau thời gian nghỉ Tết, phải nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là phấn đấu thu đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN