Làng nghề hối hả vào vụ Tết

Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu, sản xuất, thuê thêm nhân công nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Mỗi dịp Tết, sản lượng bánh tráng tại xã An Ngãi, huyện Long Điền làm ra đều được thương lái thu mua hết.

Tăng lượng hàng Tết

Những ngày này, các lò bánh tráng ở xã An Ngãi, huyện Long Điền luôn đỏ lửa. Nối tiếp và gắn bó với nghề làm bánh tráng truyền thống của gia đình đã hơn 30 năm, bà Lương Thị Hồng Trang, ngụ ấp An Bình cho biết, nghề làm bánh tráng được duy trì trong năm, song vụ Tết vẫn được xem là vụ chính. Từ đầu tháng Chạp, các cơ sở làm bánh tráng ở làng nghề An Ngãi đã hoạt động liên tục, làm ra bao nhiêu thương lái đều mua hết. Tuy nhiên, do không có đủ nguồn lực, nên cơ sở chỉ cho ra lò khoảng 1.800- 2.000 bánh/ngày.

“Nghề làm bánh tráng dễ mà vất vả, có thu nhập quanh năm nhưng lời lãi không cao nên nhiều người đã chuyển qua nghề khác. Nặng nợ với nghề hơn 30 năm qua, ngày nào gia đình tôi cũng dậy sớm để làm bánh, bởi ngoài duy trì cuộc sống, đây còn là nét văn hóa ẩm thực không thể thiếu trong ngày Tết của người dân địa phương, nên dù vất vả chúng tôi vẫn quyết giữ nghề”, bà Trang nói.

Gia đình ông Nguyễn Văn Long, KP. Hải Dinh, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa phải tăng cường nguồn lao động nhặt nụ để kịp phục vụ Tết.

Làng bún Long Kiên, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa còn khoảng 40 hộ đang duy trì sản xuất các mặt hàng như bún, hủ tiếu, bánh canh, phở... Ông Nguyễn Thái Hiếu, chủ cơ sở sản xuất bún tại khu phố 6 cho biết, lượng bún bán ra ngày Tết thường tăng cao so với ngày thường. Do đó, ngay từ sau lễ Giáng sinh, ông đã nhập hơn 15 tấn gạo để làm bún, phục vụ thị trường trước và sau Tết.

Theo ông Hiếu, thời điểm cận Tết, các cơ sở đều tăng công xuất, nếu không chủ động nhập trước sẽ không có đủ nguyên liệu để làm. Hiện nay, cơ sở của ông cung cấp ra thị trường từ 1,5-1,8 tấn bún/ngày. Thời gian trước, trong và sau Tết dự kiến tăng khoảng 30%. Do vậy, ông đã đầu tư hệ thống máy móc tự động và tăng thời gian sản xuất thêm 1-2 tiếng/ngày mới có đủ hàng cung cấp cho thương lái.

Cơ sở sò ốc mỹ nghệ Thanh Thêm của gia đình bà Vũ Thị Chức, ở phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu là một trong số ít cơ sở mỹ nghệ còn duy trì hoạt động. Theo bà Chức, sản phẩm sò ốc mỹ nghệ bán chạy nhất vào thời điểm hè và dịp lễ, Tết. Vì vậy, hoạt động của cơ sở cũng phụ thuộc vào từng thời điểm. Trung bình mỗi tháng, cơ sở sản xuất gần 1.000 sản phẩm các loại như: kẹp tóc, hình thú, móc khóa, thuyền buồm, bình hoa, đèn ngủ…

Những tháng cuối năm, do nhu cầu tăng cao nên cơ sở Thanh Thêm tăng công suất lên 20%. Hàng năm, cơ sở tạo việc làm cho 9-10 lao động với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. “Những tháng trước mình cứ làm bình thường nhưng tới đây sắp lễ, Tết, du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu đông nên cơ sở đã tăng cường nhân công và sản xuất đa dạng các mặt hàng, trong đó có nhiều mặt hàng mới để phục vụ thị trường Tết”, bà Chức chia sẻ.

Người trồng hoa phấn khởi

Các làng nghề trồng hoa cũng tất bật với cao điểm vụ Tết. Tại làng hoa Kim Dinh, TP. Bà Rịa, người trồng hoa đang thực hiện những công đoạn cuối trước khi đưa hoa ra thị trường. Vụ Tết năm nay, ông Nguyễn Văn Long, ở KP.Hải Dinh, phường Kim Dinh trồng 8.000 chậu hoa các loại, chủ yếu là hoa cúc đại đóa. Ông Long chia sẻ, dịch bệnh ổn định nên ông đã tăng gấp đôi số lượng chậu so với năm ngoái. Để kịp cho hoa nở đúng dịp Tết, gần 2 tuần qua, ông đã tăng cường nhân công lên 30 người nhặt nụ, tỉa cây. Đây gần như là công đoạn cuối cùng nhằm giữ lại những nụ đẹp nhất, đồng thời chỉnh lại dáng cho cây hoa đẹp mắt.

Các cơ sở làm bún tại làng bún Long Kiên, TP. Bà Rịa cũng đang tất bật chuẩn bị nguồn nguyên liệu cho dịp Tết.

Đến nay, toàn bộ vườn hoa của ông Long đã có thương lái đặt cọc mua. Giá bán tùy loại, đa phần cao hơn so với các năm trước vì giá nhân công, phân bón đều tăng. Từ nay tới lúc xuất bán, ông chú trọng chăm sóc, phun thuốc, tưới cây để màu sắc hoa được như ý. Ông Long dự kiến vụ hoa Tết năm nay sẽ thu về lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng.

Phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa hiện có 155 hộ đang trồng hoa trên diện tích 22ha, chủ yếu các lại như cúc đại đóa, vạn thọ, lay ơn, huệ, hoa hồng, cát tường... So với 2 năm trước, năm nay bà con đã tăng diện tích trồng và sản lượng chậu cũng tăng 33%. Dự kiến làng hoa Kim Dinh sẽ cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán 2023 khoảng 440.000 chậu lớn, nhỏ. Hiện nay, đa số hoa tại các vườn đã được thương lái đặt hàng thu mua. Thị trường chủ yếu trong tỉnh và các tỉnh, thành lân cận như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Ninh Thuận, Phan Thiết...

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC