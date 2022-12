Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp tăng 35%

Theo Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh có 15/17 CCN đã có chủ đầu tư. Trong đó, 6/9 CCN do DN làm chủ đầu tư đã đi vào hoạt động (CCN Ngãi Giao, Hắc Dịch 1, Boomin Vina, Tóc Tiên, An Ngãi và chế biến hải sản Lộc An), thu hút được 31 dự án thứ cấp, với diện tích đất cho thuê 102,51/156,84ha. Tỷ lệ lấp đầy đạt 65,36%, tăng 35% so với năm 2021.

May đồ xuất khẩu tại Công ty TNHH May Quốc tế Việt An (CCN Hắc Dịch 1).

Nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy các CCN, thời gian tới UBND tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi dự án để kêu gọi nhà đầu tư có năng lực thực hiện. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ xem xét ưu tiên bố trí vốn ngân sách để xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào như đường giao thông, điện, viễn thông, cấp và thoát nước; hỗ trợ nhà đầu tư trong việc kết nối, tăng thêm sức hấp dẫn cho các CCN trong việc thu hút các dự án thứ cấp.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN