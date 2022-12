GRDP bình quân đầu người đạt 331 triệu đồng/năm

Chiều 28/12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Đỗ Danh Thành, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục xu hướng phục hồi và có bước phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và tăng so với năm trước.

Ông Đỗ Danh Thành, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh thông tin tại buổi họp báo.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước 224.403 tỷ đồng, tăng 7,15% so với năm trước. Trong đó công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mức tăng 5,48%; nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản và nhóm ngành dịch vụ tăng trưởng ổn định.

Về cơ cấu kinh tế, sản xuất nông, lâm nghiệp và sản thủy sản chiếm tỷ trọng 5,87 tổng GRDP; công nghiệp - xây dựng 70,37%; dịch vụ 15,98%...

GRDP bình quân đầu người là 331,1 triệu đồng/người/năm, tăng 23% so với năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh giảm còn 1,45%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện đạt 93,2%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước 109.800 tỷ đồng, đạt 153,4% dự toán.

Ông Lê Văn Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu dự buổi họp báo.

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm ước 575.126 người, tăng 1,8% so với năm trước, chiếm 48,79% dân số trên địa bàn; trong đó: Khu vực công nghiệp tăng 2,19%, khu vực dịch vụ tăng 1,42%, khu vực nông nghiệp tăng 1,88%.

Công tác an sinh xã hội được chính quyền các cấp quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển; đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất sợi của Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam (huyện Châu Đức).

Trong năm 2023, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, dự báo GRDP trừ dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng trưởng chậm lại, có thể đạt từ 6,5% - 7,2%.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến những số liệu thống kê về kết quả kinh tế - xã hội đạt được của tỉnh trong năm 2022; đồng thời đề xuất các cơ quan liên quan giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội…

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG