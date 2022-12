Bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống và thanh khoản

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023, diễn ra ngày 28/12 do NHNN Việt Nam tổ chức. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với các chi nhánh NHNN tại 63 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, ngay từ đầu năm, NHNN đã ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng với mục tiêu xuyên suốt và nhất quán trong định hướng điều hành, đó là góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, hướng tới lợi ích tổng thể hài hòa của nền kinh tế.

Căn cứ định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2022 khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, NHNN đã thực hiện điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát; chỉ đạo tổ chức tín dụng (TCTD) tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là hoạt động đầu tư trái phiếu DN, đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản; tạo điều kiện thuận lợi cho DN, người dân tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Với việc chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp của NHNN, đến ngày 21/12/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 11,78 triệu tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2021. Dư nợ tín dụng đối với 23 chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đến 30/11/2022 đạt 279.732 tỷ đồng, tăng 12,81% so với năm 2021 với hơn 6,4 triệu khách hàng còn dư nợ.

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, tính đến cuối tháng 12/2022, đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 152.000 tỷ đồng, tăng 20,72% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đối với 12 chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH tỉnh đạt 3.774 tỷ đồng với 74.154 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong năm 2022, đóng góp tích cực và quan trọng vào những thành tựu và kết quả khá toàn diện của đất nước.

Năm 2023, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, Thủ tướng yêu cầu NHNN bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của ngành ngân hàng là bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống; bảo đảm công khai, minh bạch, phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững, bảo đảm quyền và và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, DN, các chủ thể liên quan; bảo đảm thanh khoản thông suốt của hệ thống ngân hàng trong bất cứ tình huống nào, đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dân.

HÀ AN