Lễ công bố Làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi

Sáng 10/9, tại Trung tâm văn hóa, thể thao – học tập công đồng xã An Ngãi, UBND huyện Long Điền đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận Làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi. Đây là Làng nghề truyền thống đầu tiên trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ra quyết định công nhận.

Ông Vũ Ngọc Đăng (bìa trái) Phó Chánh văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới tỉnh trao Quyết định cho UBND xã An Ngãi công nhận làng nghề bánh tráng An Ngãi.

Nghề làm bánh tráng An Ngãi đã xuất hiện trên địa bàn xã từ những năm trước năm 1975, được duy trì và phát triển theo hình thức truyền nghề của các hộ gia đình.

Hiện toàn xã có 128 hộ tham gia nghề bánh tráng, phân bổ rải rác trên địa bàn 5 ấp, gồm ấp An Hòa có 38 hộ; ấp An Bình có 18 hộ; ấp An Phước có 60 hộ; ấp An Lộc 11 hộ và ấp An Thạnh 1 hộ. Nghề bánh tráng đã tạo công ăn việc làm cho 256 người, chiếm 3,5% lao động toàn xã.

Năm 2013, nghề làm bánh tráng xã An Ngãi đã được UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống theo Quyết định 1215/QĐ-UBND. Từ đó tới này, nghề làm bánh tráng của xã An Ngãi đã từng bước nâng cao chất lượng và ổn định thị trường, đa dạng các sản phẩm như bánh tráng nem cỡ nhỏ, cỡ lớn, bánh tráng ớt… Thu nhập bình quân mỗi hộ từ 9-12 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Kim Phúc, phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền trao giấy khen cho các hộ dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác duy trì và phát triển làng nghề truyền thống bánh tráng An ngãi.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Vũ Ngọc Đăng, Phó Chánh văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới tỉnh nhấn mạnh, việc được công nhận Làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi là động lực để địa phương tiếp tục không ngừng học hỏi nâng cao trình độ lãnh đạo quản lý, phát triển kinh tế, kỹ thuật, tay nghề...

Để ngành nghề truyền thống trên địa bàn huyện nói chung và làng nghề bánh tráng An Ngãi tiếp tục được giữ vững và phát triển, trong thời gian tới ông cũng đề nghị UBND nhân dân huyện Long Điền và UBND xã An Ngãi cần thực hiện tốt một số các nội dung như tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, sử dụng và làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất hiện có, các phương tiện phục vụ cho quá trình sản xuất của làng nghề. Tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sản xuất và bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống.

Tại Lễ công bố UBND huyện Long Điền đã trao tặng 6 giấy khen; UBND xã An Ngãi đã trao tặng 4 giấy khen cho các hộ dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác duy trì và phát triển làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi.

